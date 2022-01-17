أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Fulll HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة Q-Line
استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Fulll HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.
استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Fulll HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
Signage Solutions شاشة Q-Line
استمتع بتجربة آسرة في مجال اللافتات الإعلانية
أبهر جمهورك وأبقِه على اطلاع بفضل شاشة Q-Line الاحترافية من Philips بدقة Fulll HD. فهي تشكّل حلاً موثوقًا به، ويمكن أن تصبح جاهزة للتشغيل بأسرع وقت ممكن.
شغّل شبكة شاشاتك عبر اتصال محلي (LAN). تسمح لك ميزة CMND & Control بالاستفادة من وظائف أساسية، مثل التحكّم بالإدخالات ومراقبة حالة الشاشات، سواء أكنت تتحكّم بشاشة واحدة أم 100 شاشة.
تضمن ميزة FailOver تشغيل المحتوى باستمرار
وداعًا للشاشة الفارغة، بدءًا من غرفة الانتظار ووصولاً إلى غرفة الاجتماع. تسمح ميزة FailOver لشاشة Philips الاحترافية بالتبديل تلقائيًا بين الإدخالات الأساسية والثانوية، لضمان تشغيل المحتوى حتى لو توقفّ المصدر الأساسي عن التشغيل. ما عليك سوى تحديد قائمة بالإدخالات البديلة للحرص على استمرارية أعمالك.
اعمد إلى جدولة المحتوى الذي تريده وفي الوقت الذي تريده بفضل SmartPlayer
حوّل جهاز USB إلى جهاز رقمي للافتات الإعلانية فعال من حيث التكلفة. ما عليك سوى حفظ المحتوى (الفيديو والصوت والصور) على جهاز USB وتوصيله بشاشتك. يمكنك أيضًا إنشاء قائمة تشغيل وجدولة المحتويات عبر القائمة التي تظهر على الشاشة والاستمتاع بالقائمة التي أنشأتها في أي وقت ومن أي مكان.
مشغّل وسائط مضمّن. جدولة سهلة لمحتوى USB
يمكنك جدولة المحتوى الذي يجب تشغيله من جهاز USB بسهولة تامة. يتم تنشيط شاشة Philips الاحترافية من وضع الاستعداد لتشغيل المحتوى الذي تريده، ومن ثم تعود إلى وضع الاستعداد بعد الانتهاء.
المواصفات التقنية
إمكانية الاتصال
إخراج الصوت
وصلة مقاس 3.5 ملم
إدخال الفيديو
DVI-I (عدد 1)
HDMI 2.0 (عدد 2)
USB 2.0 (عدد 2)
إدخال الصوت
مقبس مقاس 3,5 مم
تحكم خارجي
مقبس IR (إدخال/إخراج) مقاس 3,5 مم
RJ45
مقبس RS232C (إدخال/إخراج) مقاس 2,5 مم
الصورة/الشاشة
حجم الشاشة القطري ( قياس متري)
80
سم
حجم الشاشة القطري (بوصة)
31.5
بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع
16:9
دقة اللوحة
1920x1080 بكسل
دقة البكسل
0,36375 x 0,36375 ملم
الدقة المثلى
1920 × 1080 @ 60 هرتز
السطوع
350
cd/m²
ألوان الشاشة
16,7 ملايين
نسبة التباين (نموذجي)
4000:1
معدل التباين الديناميكي
500,000:1
زمن الاستجابة (النموذجي)
6.5
ملي ث
زاوية العرض (أفقية)
178
درجة
زاوية العرض (عمودية)
178
درجة
تقنية اللوحة
VA
صورة سريرية
إعداد D-Image مسبقًا (توافق مع القسم 14 من التصوير الرقمي والاتصالات في الطب)
الضباب
2%
الراحة
الوضعية
أفقي (18/7)
عمودي (18/7)
مصفوفة متجانبة
لغاية 10 × 15
التحكم بلوحة المفاتيح
مخفية
قابلة للإقفال
إشارة التحكم عن بعد
قابلة للإقفال
التوصيل الحلقي للإشارة
RS232
توصيل حلقي بالأشعة تحت الحمراء
وظائف توفير استهلاك الطاقة
الطاقة الذكية
قابلة للمراقبة من قِبل الشبكة
RS232
RJ45
بدء التشغيل
تأخير التشغيل
حالة التشغيل
التشغيل على مصدر الطاقة المحدد
نافذة بدء التشغيل
تمكين / تعطيل شعار Philips
الصوت
مكبرات صوت مضمّنة
2 × 10 واط (RMS)
الطاقة
مأخذ كهربائي رئيسي
100 - 240 فولت تقريبًا، 50/60 هرتز
استهلاك الطاقة (نموذجي)
45
واط
الاستهلاك (الحد الأقصى)
65 واط
استهلاك الطاقة في وضع الاستعداد
<0,5 واط
ميزات توفير الطاقة
الطاقة الذكية
فئة ملصق الطاقة
G
دقة الشاشة المعتمدة
تنسيقات الكمبيوتر
640×480، 60، 67، 72، 75 هرتز
720 x 400، 70 هرتز
800×600، 56، 60، 72 ، 75 هرتز
832 × 624، 75 هرتز
1024 × 768، 60، 70، 75 هرتز
1152 × 864، 75 هرتز
1152 × 870، 75 هرتز
1280 × 720، 60 هرتز
1280 × 800، 60 هرتز
1280 × 1024، 60 هرتز
1440 × 900، 60 هرتز
1600 × 1200، 60 هرتز
1680 × 1050، 60 هرتز
1920 × 1080، 60 هرتز
تنسيقات الفيديو
480 بوصة، 60 هرتز
480 بكسل، 60 هرتز
576 بكسل، 50 هرتز
576 بوصة، 50 هرتز
720p، 60 هرتز
1080 بوصة، 50، 60 هرتز
1080 بكسل، 50، 60 هرتز
الأبعاد
تعيين العرض
726,5
ملليمترًا
وزن المنتج
5.7
كلغ
تعيين الارتفاع
425,4
ملليمترًا
تعيين العمق
69,1 (العمق على المقبض) / 65,1 (العمق عند التركيب على الحائط)
ملليمترًا
تعيين العرض (بوصة)
28,6
بوصة
تعيين الارتفاع (بوصة)
16.75
بوصة
تركيب على الجدار
100 مم x 100 مم، 200 مم x 200 مم، M4
تعيين العمق (بوصة)
2,72 (العمق على المقبض) / 2,56 (العمق عند التركيب على الحائط)
بوصة