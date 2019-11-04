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ملحق التلفزيون الاحترافي

22AV1965A/12
  • كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips
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    ملحق التلفزيون الاحترافي

    22AV1965A/12

    كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips

    تم تصميم كبل الطاقة بالتيار المستمر بطول 3 أمتار خصيصًا للتلفزيون بجانب السرير HeartLine من Philips، وهو مبتكر مثل الشاشة نفسها. وفّر الوقت والمجهود أثناء عمليات التركيب المخصصة عن طريق طلب كابل الطاقة هذا المثبّت مسبقًا داخل أذرع الحائط أو السقف الاختيارية.

    ملحق التلفزيون الاحترافي

    كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips

    تم تصميم كبل الطاقة بالتيار المستمر بطول 3 أمتار خصيصًا للتلفزيون بجانب السرير HeartLine من Philips، وهو مبتكر مثل الشاشة نفسها. وفّر الوقت والمجهود أثناء عمليات التركيب المخصصة عن طريق طلب كابل الطاقة هذا المثبّت مسبقًا داخل أذرع الحائط أو السقف الاختيارية.

    كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips

    تم تصميم كبل الطاقة بالتيار المستمر بطول 3 أمتار خصيصًا للتلفزيون بجانب السرير HeartLine من Philips، وهو مبتكر مثل الشاشة نفسها. وفّر الوقت والمجهود أثناء عمليات التركيب المخصصة عن طريق طلب كابل الطاقة هذا المثبّت مسبقًا داخل أذرع الحائط أو السقف الاختيارية.

    ملحق التلفزيون الاحترافي

    كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips

    تم تصميم كبل الطاقة بالتيار المستمر بطول 3 أمتار خصيصًا للتلفزيون بجانب السرير HeartLine من Philips، وهو مبتكر مثل الشاشة نفسها. وفّر الوقت والمجهود أثناء عمليات التركيب المخصصة عن طريق طلب كابل الطاقة هذا المثبّت مسبقًا داخل أذرع الحائط أو السقف الاختيارية.

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      كبل طاقة بتيار مستمر 3 أمتار من Philips

      • كبل طاقة بتيار مستمر

      المواصفات التقنية

      • التوافق

        متوافقة مع
        19HFL5x14W

      • الأبعاد

        الطول
        300  سم

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