ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية
تم تصميم هذا الملحق خصيصًا لأجهزة التلفزيون الاحترافية، إذ يشكّل حلاً فعالاً لعرض الوقت بشكل دائم في غرف النزلاء ويمكن توصيله بسهولة بالتلفزيون عبر منفذ USB. بالتالي، ما من حاجة إلى مصدر طاقة إضافي.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية
تم تصميم هذا الملحق خصيصًا لأجهزة التلفزيون الاحترافية، إذ يشكّل حلاً فعالاً لعرض الوقت بشكل دائم في غرف النزلاء ويمكن توصيله بسهولة بالتلفزيون عبر منفذ USB. بالتالي، ما من حاجة إلى مصدر طاقة إضافي.
ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية
تم تصميم هذا الملحق خصيصًا لأجهزة التلفزيون الاحترافية، إذ يشكّل حلاً فعالاً لعرض الوقت بشكل دائم في غرف النزلاء ويمكن توصيله بسهولة بالتلفزيون عبر منفذ USB. بالتالي، ما من حاجة إلى مصدر طاقة إضافي.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ساعة بمنفذ USB لأجهزة التلفزيون الاحترافية
تم تصميم هذا الملحق خصيصًا لأجهزة التلفزيون الاحترافية، إذ يشكّل حلاً فعالاً لعرض الوقت بشكل دائم في غرف النزلاء ويمكن توصيله بسهولة بالتلفزيون عبر منفذ USB. بالتالي، ما من حاجة إلى مصدر طاقة إضافي.
تكون هذه الساعة دقيقة دائمًا من دون الحاجة إلى ضبط الوقت بشكل منفصل. من خلال اتصال USB، تتم مزامنة الشاشة تلقائيًا مع الوقت الدقيق الذي يتلقاه التلفزيون عبر إشارة البث.
تجمع شاشة الساعة الواضحة والعالية الجودة بين الرؤية السهلة من كل أرجاء غرفة الفندق والضوء اللطيف لتجنب الإزعاج في الليل.
يمكن تكوين ضوء شاشة الساعة على مستويات مختلفة ويمكن إيقاف تشغيلها بالكامل.
ميزات الضيافة
التوافق
الأبعاد
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