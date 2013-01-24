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جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية
تم تصميم جهاز التحكّم عن بُعد الاحترافي هذا من Philips للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية، وهو يتميّز بتصميم أزرار بسيط ومرمّز بالألوان مع سطح سهل التنظيف.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية
تم تصميم جهاز التحكّم عن بُعد الاحترافي هذا من Philips للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية، وهو يتميّز بتصميم أزرار بسيط ومرمّز بالألوان مع سطح سهل التنظيف.
جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية
تم تصميم جهاز التحكّم عن بُعد الاحترافي هذا من Philips للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية، وهو يتميّز بتصميم أزرار بسيط ومرمّز بالألوان مع سطح سهل التنظيف.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
جهاز تحكم عن بعد لبيئة الرعاية الصحية
تم تصميم جهاز التحكّم عن بُعد الاحترافي هذا من Philips للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية، وهو يتميّز بتصميم أزرار بسيط ومرمّز بالألوان مع سطح سهل التنظيف.
يتميّز السطح العلوي لجهاز التحكّم عن بُعد الاحترافي هذا من Philips بأنه مسطّح، مما يسهل تنظيفه بالكحول، ويبقيه نظيفًا؛ فعدم وجود أزرار بارزة يعني عدم وجود فتحات تتغلغل فيها الجراثيم.
يتميّز جهاز التحكّم عن بُعد هذا بتصميم باللون الأبيض وحواف مستديرة، ما يمنحه مظهرًا نظيفًا وسهل الاستخدام، وما يجعله مثاليًا للاستخدام في بيئات الرعاية الصحية. إن الأزرار الأساسية مرمّزة بالألوان وموضوعة بشكل ملائم، ما يضمن سهولة التشغيل.
يتم تثبيت حجرة البطارية القابلة للقفل بواسطة برغي، ما يضمن إمكانية إزالة البطاريات أو تغييرها من قِبل الموظفين فقط.
عندما ينخفض شحن بطارية جهاز التحكم عن بُعد الاحترافي من Philips، يظهر إشعار على شاشة التلفزيون، ما يتيح لك تغيير البطاريات قبل أن تتأثر الخدمة.
حافظ على إعداداتك نفسها تمامًا بين عمليات تغيير البطاريات. تعمل ميزة أجهزة التحكّم عن بُعد المتعددة على حفظ التكوين في مساحة تخزين دائمة لصيانة سهلة.
الأبعاد
البطارية
ميزات الضيافة