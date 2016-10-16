العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- نظام SmartClean
- فرشاة تنظيف بميزة SmartClick
- أداة التشذيب الدقيق بميزة SmartClick
- خرطوشة التنظيف
XZ5810/70
حلاقة دقيقة وسريعة
تضفي آلة الحلاقة Shaver Series 5000 السرعة على عاداتك الصباحية بفضل نظام الشفرات MultiPrecision السريع ورؤوس الحلاقة القابلة للغسل بالكامل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
استمتع بحلاقة أسرع بعد في أماكن الشعر الكثيفة من اللحية بفضل تعزيز الطاقة الإضافي بنسبة 20% الذي تحصل عليه من خلال تنشيط وضع Turbo+.
احصل على حلاقة دقيقة وسريعة. يرفع نظام الشفرات MultiPrecision كل الشعيرات وشعيرات اللحية المتبقية ويقصها، كل ذلك بتمريرات قليلة.
تضمن رؤوس Flex التي تتحرك بخمسة اتجاهات مع خمس حركات مستقلة ملامسة دقيقة للبشرة لتحصل على حلاقة سريعة ودقيقة حتى على خط الفك والرقبة.
اختر طريقة الحلاقة المفضلة لديك. فبفضل غلاف Aquatec للحلاقة الجافة والرطبة، يمكنك اختيار حلاقة جافة ومريحة وسريعة، أو يمكنك اختيار الحلاقة الرطبة مع جل أو رغوة، حتى أثناء الاستحمام.
ستتمكن من تشغيل الأداة لأكثر من 50 دقيقة، أي ما يوازي 17 عملية حلاقة بعد شحن لساعة واحدة. فلا تعمل آلة الحلاقة هذه إلا في الوضع اللاسلكي.
تمتع بالحلاقة لفترة أطول بعد كل عملية شحن، بفضل بطارية الليثيوم أيون القوية التي تدوم طويلاً وتوفر استهلاك الطاقة. اشحن الجهاز بسرعة لمدة 5 دقائق لتحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة.
تظهر الشاشة البسيطة معلومات ذات صلة لتحصل على أفضل أداء من آلة الحلاقة. - مؤشر لمستويات البطارية الثلاثة - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر
اضغط على فرشاة التنظيف التي نقدّمها لتنظيف وجهك بدقة أكثر من استخدام اليدَين. استخدمها مع مادة تنظيف من اختيارك. تساعد الفرشاة في إزالة خلايا البشرة الميتة كما تعزز دوران الدم في الأوعية الدقيقة، مما يجعل بشرتك نضرة ومشرقة.
اضغط على أداة التشذيب الدقيقة والناعمة على البشرة لوضع اللمسات الأخيرة على مظهرك. إنها مثالية للحفاظ على شاربك وتشذيب السوالف.
يعمد نظام SmartClean إلى تنظيف آلة الحلاقة وتزييتها وشحنها بكبسة زر، للحفاظ عليها في أفضل حالة.
تمتع بحلاقة أكثر دقة بفضل آلية Lift & Cut الفعالة بشفرات مزدوجة. فترفع الشفرة الأولى كل شعرة بينما تقصها الشفرة الثانية بشكل مريح تحت مستوى البشرة، للحصول على نتائج فائقة النعومة.
التّعبئة
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.