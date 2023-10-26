كل العناصر المتوفرة في الصندوق
- حلاقة دقيقة
العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- آلة الحلاقة i9000 Prestige Ultra
- Luxury Pouch
- قاعدة للشحن
- كبل USB
XP9402/11
حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة
آلة الحلاقة i9000 Prestige Ultra من Philips هي أكثر آلة حلاقة ابتكارًا لدينا مع نظام الرفع والقص بحركة ثلاثية الذي يقص الشعر من جذوره للحصول على حلاقة دقيقة طوال اليوم، حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها. تقدم تقنية SkinIQ Pro الآن 5 أوضاع للحلاقة للحصول على راحة قصوى للبشرة.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يعمل نظام الرفع والقص بحركة ثلاثية الحاصل على براءة الاختراع على رفع الشعر عن جذوره برفق لحلقه بدقة تصل إلى -0,08 مم على مستوى الجذور من دون إيذاء البشرة والحصول على نتائج حلاقة تدوم طوال اليوم.
رؤوس مدمجة مرنة بالكامل وأصغر حجمًا تناسب أنماط تمدد البشرة لتتكيف ديناميكيًا مع كل منحنيات الوجه لضمان ملامسة البشرة باستمرار بدقة أكبر بنسبة 20%** لالتقاط الشعيرات التي يصعب الوصول إليها في منطقة الرقبة وتحت الأنف. دقة تامة في كل محيط الوجه.
مصمَّمة لالتقاط الشعر الذي ينمو في اتجاهات مختلفة، ومزودة بشفرات NanoTech Dual Precision تدور بزاوية 360 درجة لزيادة التقاط الشعر بنسبة 25% في التمريرة الواحدة*، مع ما يصل إلى 8 ملايين حركة قص في الدقيقة لتحقيق فعالية تامة حتى مع اللحى التي لم تتم حلاقتها لمدة يوم واحد أو 3 أو 7 أيام.
يضيء نظام التوجيه النشط للضغط والحركة ليوفر لك تنبيهات في الوقت الآني حول الضغط والحركة المثاليين للحلاقة اللذين تستخدمهما لضمان الراحة الفائقة للبشرة وأداء الحلاقة الفعال.
توفر أحدث تقنياتنا لحماية البشرة انزلاقًا أكثر انسيابية بنسبة 50% على البشرة*** بفضل الغلاف الماص للماء الذي يحتوي على ما يصل إلى 500,000 حبيبة تقنية دقيقة لكل سنتيمتر مربع لتقليل الاحتكاك وتوفير أقصى درجات الراحة.
يتغير مستوى الطاقة وتوجيه الضغط حسب كل وضع من الأوضاع الـ 5 للحلاقة لتناسب الحلاقة المرغوبة: الوضع Regular (عادي) للاستخدام اليومي، والوضع Sensitive (حساس) للحلاقة اللطيفة، والوضع Intense (كثيف) للّحى الكثيفة، والوضع Foam (رغوة) للحلاقة الرطبة، والوضع Custom (مخصص) للاحتياجات الشخصية.
يقرأ المستشعر الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية ويتكيف تلقائيًا مع قوة القص لتوفير حلاقة سهلة ولطيفة، حتى مع اللحى الكثيفة.
يمكنك إقران آلة الحلاقة بتطبيقنا لتعديل روتين الحلاقة وطريقتها إلى أفضل ما يمكن. واستمتع بإرشادات في الوقت الحقيقي ونصائح الحلاقة المخصصة التي تساعدك على الحصول على أفضل إطلالة والشعور بأفضل حالاتك كل يوم.
تأتي آلات الحلاقة هذه بتصميم يضمن الراحة والأمان ويدوم طويلاً، فالشفرات ذاتية الشحذ مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة لتدوم سنتين من تاريخ الاستبدال. والبطارية والمحرك مصممان ليدوما حتى 7 سنوات.
آلة لطيفة على البشرة وسهلة الاستخدام تحدد الشارب والسوالف بشكل أفضل مع أداة التشذيب الدقيقة القابلة للتثبيت.
استخدم حامل الشحن المتميز الذي نوفره لشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ساعة واحدة، بينما تخبرك حلقة الإضاءة الأنيقة باستمرار بحالة الشحن. هل أنت في عجلة من أمرك؟ وصّل آلة الحلاقة مدة 5 دقائق واحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة كاملة.
عدّل روتين الحلاقة وفقًا لاحتياجاتك. تتميز آلة الحلاقة هذه بأنها مقاومة للماء بنسبة 100% لتسمح لك بالحلاقة الجافة أو الرطبة المنعشة حسب راحتك. يمكنك الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة حتى في أثناء الاستحمام.
نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.
نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support
تأتي آلة الحلاقة i9000 Prestige معبأة بعناية في حقيبة سفر مثالية للسفر أو للحفاظ على الآلة عند عدم استخدامها.
جميع آلات الحلاقة i9000 لدينا مصنوعة من مكونات عالية الجودة تدوم طويلاً وتأتي مغلفة بمواد قابلة لإعادة التدوير، كما يتم إنتاج شفراتنا في مصنع يستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%.
الملحقات
البرامج
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.