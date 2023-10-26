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  • حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة

    i9000 Prestige Ultra آلة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة بتقنية SkinIQ Pro

    XP9402/11

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء
    3 الجوائز

    حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة

    آلة الحلاقة i9000 Prestige Ultra من Philips هي أكثر آلة حلاقة ابتكارًا لدينا مع نظام الرفع والقص بحركة ثلاثية الذي يقص الشعر من جذوره للحصول على حلاقة دقيقة طوال اليوم، حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها. تقدم تقنية SkinIQ Pro الآن 5 أوضاع للحلاقة للحصول على راحة قصوى للبشرة.

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    i9000 Prestige Ultra آلة كهربائية لحلاقة رطبة وجافة بتقنية SkinIQ Pro

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    حلاقة دقيقة تدوم طوال اليوم، راحة قصوى للبشرة

    مع تقنية SkinIQ Pro

    • تقنية الرفع والقص بحركة ثلاثية
    • شفرات NanoTech Dual Precision
    • رأس مرن بدقة 360 درجة
    • التوجيه النشط للضغط والحركة
    • ضمان 7 سنوات****
    حلاقة دقيقة على مستوى الجذور بنتائج تدوم طوال اليوم

    حلاقة دقيقة على مستوى الجذور بنتائج تدوم طوال اليوم

    يعمل نظام الرفع والقص بحركة ثلاثية الحاصل على براءة الاختراع على رفع الشعر عن جذوره برفق لحلقه بدقة تصل إلى ‎-0,08 مم على مستوى الجذور من دون إيذاء البشرة والحصول على نتائج حلاقة تدوم طوال اليوم.

    دقة تامة حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها

    دقة تامة حتى في المناطق التي تصعب حلاقتها

    رؤوس مدمجة مرنة بالكامل وأصغر حجمًا تناسب أنماط تمدد البشرة لتتكيف ديناميكيًا مع كل منحنيات الوجه لضمان ملامسة البشرة باستمرار بدقة أكبر بنسبة 20%** لالتقاط الشعيرات التي يصعب الوصول إليها في منطقة الرقبة وتحت الأنف. دقة تامة في كل محيط الوجه.

    فعالية تامة مع كل تمريرة، حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام

    فعالية تامة مع كل تمريرة، حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام

    مصمَّمة لالتقاط الشعر الذي ينمو في اتجاهات مختلفة، ومزودة بشفرات NanoTech Dual Precision تدور بزاوية 360 درجة لزيادة التقاط الشعر بنسبة 25% في التمريرة الواحدة*، مع ما يصل إلى 8 ملايين حركة قص في الدقيقة لتحقيق فعالية تامة حتى مع اللحى التي لم تتم حلاقتها لمدة يوم واحد أو 3 أو 7 أيام.

    حلاقة فعالة براحة فائقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

    حلاقة فعالة براحة فائقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

    يضيء نظام التوجيه النشط للضغط والحركة ليوفر لك تنبيهات في الوقت الآني حول الضغط والحركة المثاليين للحلاقة اللذين تستخدمهما لضمان الراحة الفائقة للبشرة وأداء الحلاقة الفعال.

    انزلاق أكثر سلاسة بنسبة 50%*** لتوفير أقصى درجات الراحة

    انزلاق أكثر سلاسة بنسبة 50%*** لتوفير أقصى درجات الراحة

    توفر أحدث تقنياتنا لحماية البشرة انزلاقًا أكثر انسيابية بنسبة 50% على البشرة*** بفضل الغلاف الماص للماء الذي يحتوي على ما يصل إلى 500,000 حبيبة تقنية دقيقة لكل سنتيمتر مربع لتقليل الاحتكاك وتوفير أقصى درجات الراحة.

    تجربة استثنائية مخصصة تناسب احتياجاتك مع 5 أوضاع للحلاقة

    تجربة استثنائية مخصصة تناسب احتياجاتك مع 5 أوضاع للحلاقة

    يتغير مستوى الطاقة وتوجيه الضغط حسب كل وضع من الأوضاع الـ 5 للحلاقة لتناسب الحلاقة المرغوبة: الوضع Regular (عادي) للاستخدام اليومي، والوضع Sensitive (حساس) للحلاقة اللطيفة، والوضع Intense (كثيف) للّحى الكثيفة، والوضع Foam (رغوة) للحلاقة الرطبة، والوضع Custom (مخصص) للاحتياجات الشخصية.

    تتكيف مع كثافة اللحية لسهولة الحلاقة

    تتكيف مع كثافة اللحية لسهولة الحلاقة

    يقرأ المستشعر الذكي كثافة الشعر 500 مرة في الثانية ويتكيف تلقائيًا مع قوة القص لتوفير حلاقة سهلة ولطيفة، حتى مع اللحى الكثيفة.

    تتبُّع فعالية الحلاقة في الوقت الحقيقي

    تتبُّع فعالية الحلاقة في الوقت الحقيقي

    يمكنك إقران آلة الحلاقة بتطبيقنا لتعديل روتين الحلاقة وطريقتها إلى أفضل ما يمكن. واستمتع بإرشادات في الوقت الحقيقي ونصائح الحلاقة المخصصة التي تساعدك على الحصول على أفضل إطلالة والشعور بأفضل حالاتك كل يوم.

    صُمِّمت لتدوم مدة أطول: ضمان 7 سنوات****

    صُمِّمت لتدوم مدة أطول: ضمان 7 سنوات****

    تأتي آلات الحلاقة هذه بتصميم يضمن الراحة والأمان ويدوم طويلاً، فالشفرات ذاتية الشحذ مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة لتدوم سنتين من تاريخ الاستبدال. والبطارية والمحرك مصممان ليدوما حتى 7 سنوات.

    شذّب الشارب والسوالف

    شذّب الشارب والسوالف

    آلة لطيفة على البشرة وسهلة الاستخدام تحدد الشارب والسوالف بشكل أفضل مع أداة التشذيب الدقيقة القابلة للتثبيت.

    تجربة شحن ممتازة

    تجربة شحن ممتازة

    استخدم حامل الشحن المتميز الذي نوفره لشحن آلة الحلاقة بالكامل خلال ساعة واحدة، بينما تخبرك حلقة الإضاءة الأنيقة باستمرار بحالة الشحن. هل أنت في عجلة من أمرك؟ وصّل آلة الحلاقة مدة 5 دقائق واحصل على طاقة كافية لحلاقة واحدة كاملة.

    حلاقة بالطريقة التي تفضلها: رطبة منعشة أو جافة أو باستخدام الرغوة

    حلاقة بالطريقة التي تفضلها: رطبة منعشة أو جافة أو باستخدام الرغوة

    عدّل روتين الحلاقة وفقًا لاحتياجاتك. تتميز آلة الحلاقة هذه بأنها مقاومة للماء بنسبة 100% لتسمح لك بالحلاقة الجافة أو الرطبة المنعشة حسب راحتك. يمكنك الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة حتى في أثناء الاستحمام.

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

    نظّف آلة الحلاقة الكهربائية بلمسة زر. ما عليك سوى فتح رأس آلة الحلاقة وغسله بالمياه.

    شحن مريح

    شحن مريح

    نحن في Philips، نسعى إلى تحقيق الاستدامة في كل نواحي إنتاج المنتج. ونحن نطمح إلى الحد من النفايات وخفض عدد محولات USB التي نوفرها في السوق. إذا كنت بحاجة إلى محول، تتوفر وحدة إمداد مناسبة عبر: www.philips.com/support

    لحماية آلة الحلاقة والملحقات

    لحماية آلة الحلاقة والملحقات

    تأتي آلة الحلاقة i9000 Prestige معبأة بعناية في حقيبة سفر مثالية للسفر أو للحفاظ على الآلة عند عدم استخدامها.

    صُمِّمت بأحدث التقنيات لتدوم طويلاً

    صُمِّمت بأحدث التقنيات لتدوم طويلاً

    جميع آلات الحلاقة i9000 لدينا مصنوعة من مكونات عالية الجودة تدوم طويلاً وتأتي مغلفة بمواد قابلة لإعادة التدوير، كما يتم إنتاج شفراتنا في مصنع يستخدم الطاقة المتجددة بنسبة 100%.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      الملحقات
      Precision Trimmer
      السفر والتخزين
      Travel Pouch
      قاعدة شحن مضيئة
      Yes

    • البرامج

      التطبيق
      • GroomTribe
      • Connects via Bluetooth®
      التوافق مع الهواتف الذكية
      iPhone and Android™ devices

    • الطاقة

      جاري الشحن
      • 1 hour full charge
      • 5 min quick charge
      نوع البطارية
      Li-ion
      وقت التشغيل
      60 minutes

    • تصميم

      اللون
      Dark grey
      اللمسات النهائية
      Timeless elegance
      المقبض
      Ergonomic grip & handling

    • الخدمة

      رأس بديل
      Replace every 2 years with SH93
      ضمان 7 سنوات
      Yes

    • أداء الحلاقة

      نظام الحلاقة
      • Triple Action Lift & Cut System
      • NanoTech Dual Precision blades
      تتبع دقيق
      360° Precision Flexing Head
      تقنية SkinIQ Pro
      • 5 Shaving Modes
      • Pressure & Motion Guidance
      • Hydro SkinGlide Coating

    • سهولة الاستخدام

      شاشة العرض
      • % Battery Level Indicator
      • Travel lock
      • Connect to app
      • Colorful LCD display
      • 13 Languages Supported
      التنظيف
      • One-touch open
      • Fully washable
      رطب وجاف
      Wet and dry use

    ما محتويات الصندوق؟

    كل العناصر المتوفرة في الصندوق

    • حلاقة دقيقة
      حلاقة دقيقة

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • آلة الحلاقة i9000 Prestige Ultra
    • Luxury Pouch
    • قاعدة للشحن
    • كبل USB
    Badge-D2C

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    الجوائز

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    • مقارنة بالسلسلة 3000 من Philips
    • *مقارنة بالطراز السابق
    • **مقارنة بالغلاف عديم الحبيبات
    • ***عند التسجيل على موقع Philips.com خلال 90 يومًا من تاريخ الشراء
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