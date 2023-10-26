فعالية تامة مع كل تمريرة، حتى مع اللحى التي عمرها يوم واحد أو 3 أو 7 أيام

مصمَّمة لالتقاط الشعر الذي ينمو في اتجاهات مختلفة، ومزودة بشفرات NanoTech Dual Precision تدور بزاوية 360 درجة لزيادة التقاط الشعر بنسبة 25% في التمريرة الواحدة*، مع ما يصل إلى 8 ملايين حركة قص في الدقيقة لتحقيق فعالية تامة حتى مع اللحى التي لم تتم حلاقتها لمدة يوم واحد أو 3 أو 7 أيام.