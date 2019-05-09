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  • احصل على مياه نقية بسهولة تامة احصل على مياه نقية بسهولة تامة احصل على مياه نقية بسهولة تامة

    جهاز تنقية المياه مثبّت على الحنفية

    WP3811

    احصل على مياه نقية بسهولة تامة

    نقدّم لك جهاز تنقية المياه الصغير والسهل التركيب. يزوّدك الجهاز بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، كما يحافظ على المعادن الجيّدة في المياه بفضل فلتر Micro Pure.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    جهاز تنقية المياه مثبّت على الحنفية

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    مع فلتر Micro Pure

    • Micro Pure

    يزيل كل أنواع البكتيريا والمكونات العضوية الضارة والكلور

    إن فلتر Micro Pure عبارة عن نظام تصفية متعدد الطبقات، يزيل كل أنواع البكتيريا والشوائب والروائح الكريهة، لتزويدك بمياه شرب نظيفة وآمنة ولذيذة. يتألف النظام من غشاء عالي التقنية من ألياف مجوّفة يحتوي على أكثر من 520 مليار مسامة صغيرة، لإزالة كل أنواع البكتيريا بفعالية بنسبة 99,99%، بالإضافة إلى كربون منشط حبيبي لإزالة الكلور والمذاق السيئ والروائح الكريهة. أما الفلتر فيحافظ على كل المعادن الجيّدة في مياه الشرب والضرورية لصحة الإنسان.

    يُظهر لك تنبيه Pure Protect عندما يحين الوقت لاستبدال الفلتر

    يقوم تنبيه Pure Protect بالألوان المتطور والبسيط بإرشاد المستخدمين لتغيير الفلتر في الوقت المناسب وبسهول تامة؛ فعندما يتغيّر لون الغشاء إلى الرمادي الداكن أو البني المائل إلى الأحمر، ستعرف أنه حان الوقت لاستبدال الفلتر.

    تدفق عالٍ مع معدل أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة

    يتميّز جهاز تنقية المياه الصغير هذا بمعدل تدفق أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة، ما يُحدث تغييرات بسيطة في معدل التدفق العادي للمياه التي لم تتم تصفيتها. يمكنك الاختيار ما بين التدفق العادي أو الرذاذ للمياه التي لم تتم تصفيتها، أو الرذاذ للمياه النقية من خلال تدوير عتلة تحديد المياه.

    محولات للحنفية Quick Fit، لتثبيت سهل على الحنفية

    يأتي نظام تنقية المياه المتطور هذا مزوّدًا بعدد من المحولات المخصصة للحنفية Quick Fit، لمساعدتك على تثبيت نظام تنقية المياه الخاص بك بسهولة وبساطة على الحنفية.

    آلية Quick Twist المتطورة لاستبدال الفلتر بسهولة

    تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.

    أعلى مستوى من الأداء من دون الحاجة إلى الكهرباء

    مصمم ليعمل من دون كهرباء مع توفير أعلى مستوى من الأداء، ودعم للاستدامة.

    المواصفات التقنية

    • نظام التنقية

      التخلص من المركّبات العضوية المتطايرة
      نعم
      التخلص من تعكر المياه
      3000 لتر أو حوالى سنة واحدة
      التخلص من البكتيريا
      99,99  %
      التخلص من الكلور
      > 75  %

    • مواصفات التصميم

      اللون (الألوان)
      باللون الأبيض
      المواد
      بلاستيك
      وزن المنتج
      230  غ
      أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
      60 ‏x‏ 137‏ x‏ 105  ملليمترًا

    • مواصفات الفلتر

      مكونات الفلتر الرئيسية
      • غشاء من ألياف مجوّفة
      • الكربون المنشط الحبيبي GAC
      فترة استهلاك الفلتر
      2400 لتر أو حوالى 8 أشهر

    • شروط مياه الإدخال

      الضغط الأدنى لمياه الإدخال
      0.7  بار
      درجة الحرارة القصوى لمياه الإدخال
      50  درجة مئوية
      الضغط الأقصى لمياه الإدخال
      3.5  بار

    • المواصفات العامة

      خرطوشة الفلتر البديل
      WP3911
      الملحقات
      8 محولات للحنفية سريعة التركيب، تنبيه PureProtect
      تحديد المياه
      • رذاذ مياه نقية
      • رذاذ مياه لم تتم تصفيتها
      • تدفق مياه لم تتم تصفيتها
      معدل تدفق المياه
      2  ل/د
      معدل تدفق المياه
      5  درجة مئوية

    • الاستدامة

      العلبة
      > 90% من المواد المعاد تدويرها
      دليل المستخدم
      100% ورق معاد تدويره

    • بلد المنشأ

      منقي المياه
      اليابان
      مرشح بديل
      اليابان

    ما محتويات الصندوق؟

    العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق

    • 8 محولات للحنفية سريعة التركيب، تنبيه PureProtect
    Badge-D2C

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