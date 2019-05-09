العناصر الأخرى المتوفرة في الصندوق
- 8 محولات للحنفية سريعة التركيب، تنبيه PureProtect
WP3811
احصل على مياه نقية بسهولة تامة
نقدّم لك جهاز تنقية المياه الصغير والسهل التركيب. يزوّدك الجهاز بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، كما يحافظ على المعادن الجيّدة في المياه بفضل فلتر Micro Pure.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن فلتر Micro Pure عبارة عن نظام تصفية متعدد الطبقات، يزيل كل أنواع البكتيريا والشوائب والروائح الكريهة، لتزويدك بمياه شرب نظيفة وآمنة ولذيذة. يتألف النظام من غشاء عالي التقنية من ألياف مجوّفة يحتوي على أكثر من 520 مليار مسامة صغيرة، لإزالة كل أنواع البكتيريا بفعالية بنسبة 99,99%، بالإضافة إلى كربون منشط حبيبي لإزالة الكلور والمذاق السيئ والروائح الكريهة. أما الفلتر فيحافظ على كل المعادن الجيّدة في مياه الشرب والضرورية لصحة الإنسان.
يقوم تنبيه Pure Protect بالألوان المتطور والبسيط بإرشاد المستخدمين لتغيير الفلتر في الوقت المناسب وبسهول تامة؛ فعندما يتغيّر لون الغشاء إلى الرمادي الداكن أو البني المائل إلى الأحمر، ستعرف أنه حان الوقت لاستبدال الفلتر.
يتميّز جهاز تنقية المياه الصغير هذا بمعدل تدفق أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة، ما يُحدث تغييرات بسيطة في معدل التدفق العادي للمياه التي لم تتم تصفيتها. يمكنك الاختيار ما بين التدفق العادي أو الرذاذ للمياه التي لم تتم تصفيتها، أو الرذاذ للمياه النقية من خلال تدوير عتلة تحديد المياه.
يأتي نظام تنقية المياه المتطور هذا مزوّدًا بعدد من المحولات المخصصة للحنفية Quick Fit، لمساعدتك على تثبيت نظام تنقية المياه الخاص بك بسهولة وبساطة على الحنفية.
تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.
مصمم ليعمل من دون كهرباء مع توفير أعلى مستوى من الأداء، ودعم للاستدامة.
نظام التنقية
مواصفات التصميم
مواصفات الفلتر
شروط مياه الإدخال
المواصفات العامة
الاستدامة
بلد المنشأ
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.