الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

جهاز تنقية المياه مثبّت على الحنفية

WP3811
التصنيف الإجمالي / 5
  • احصل على مياه نقية بسهولة تامة احصل على مياه نقية بسهولة تامة احصل على مياه نقية بسهولة تامة
    -{discount-value}

    جهاز تنقية المياه مثبّت على الحنفية

    WP3811
    التصنيف الإجمالي / 5

    احصل على مياه نقية بسهولة تامة

    نقدّم لك جهاز تنقية المياه الصغير والسهل التركيب. يزوّدك الجهاز بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، كما يحافظ على المعادن الجيّدة في المياه بفضل فلتر Micro Pure. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تنقية المياه مثبّت على الحنفية

    احصل على مياه نقية بسهولة تامة

    نقدّم لك جهاز تنقية المياه الصغير والسهل التركيب. يزوّدك الجهاز بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، كما يحافظ على المعادن الجيّدة في المياه بفضل فلتر Micro Pure. إكتشف كلّ المميزات

    احصل على مياه نقية بسهولة تامة

    نقدّم لك جهاز تنقية المياه الصغير والسهل التركيب. يزوّدك الجهاز بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، كما يحافظ على المعادن الجيّدة في المياه بفضل فلتر Micro Pure. إكتشف كلّ المميزات

    جهاز تنقية المياه مثبّت على الحنفية

    احصل على مياه نقية بسهولة تامة

    نقدّم لك جهاز تنقية المياه الصغير والسهل التركيب. يزوّدك الجهاز بمياه نقية من خلال إزالة البكتيريا والمركّبات العضوية الضارة والكلور، كما يحافظ على المعادن الجيّدة في المياه بفضل فلتر Micro Pure. إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل منقي المياه

      احصل على مياه نقية بسهولة تامة

      مع فلتر Micro Pure

      • Micro Pure

      يزيل كل أنواع البكتيريا والمكونات العضوية الضارة والكلور

      إن فلتر Micro Pure عبارة عن نظام تصفية متعدد الطبقات، يزيل كل أنواع البكتيريا والشوائب والروائح الكريهة، لتزويدك بمياه شرب نظيفة وآمنة ولذيذة. يتألف النظام من غشاء عالي التقنية من ألياف مجوّفة يحتوي على أكثر من 520 مليار مسامة صغيرة، لإزالة كل أنواع البكتيريا بفعالية بنسبة 99,99%، بالإضافة إلى كربون منشط حبيبي لإزالة الكلور والمذاق السيئ والروائح الكريهة. أما الفلتر فيحافظ على كل المعادن الجيّدة في مياه الشرب والضرورية لصحة الإنسان.

      يُظهر لك تنبيه Pure Protect عندما يحين الوقت لاستبدال الفلتر

      يقوم تنبيه Pure Protect بالألوان المتطور والبسيط بإرشاد المستخدمين لتغيير الفلتر في الوقت المناسب وبسهول تامة؛ فعندما يتغيّر لون الغشاء إلى الرمادي الداكن أو البني المائل إلى الأحمر، ستعرف أنه حان الوقت لاستبدال الفلتر.

      تدفق عالٍ مع معدل أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة

      يتميّز جهاز تنقية المياه الصغير هذا بمعدل تدفق أقصى يبلغ لترَين في الدقيقة، ما يُحدث تغييرات بسيطة في معدل التدفق العادي للمياه التي لم تتم تصفيتها. يمكنك الاختيار ما بين التدفق العادي أو الرذاذ للمياه التي لم تتم تصفيتها، أو الرذاذ للمياه النقية من خلال تدوير عتلة تحديد المياه.

      محولات للحنفية Quick Fit، لتثبيت سهل على الحنفية

      يأتي نظام تنقية المياه المتطور هذا مزوّدًا بعدد من المحولات المخصصة للحنفية Quick Fit، لمساعدتك على تثبيت نظام تنقية المياه الخاص بك بسهولة وبساطة على الحنفية.

      آلية Quick Twist المتطورة لاستبدال الفلتر بسهولة

      تجعل آلية تغيير الفلتر Quick Twist المتطورة عملية تغيير الفلتر سهلة وآمنة.

      أعلى مستوى من الأداء من دون الحاجة إلى الكهرباء

      مصمم ليعمل من دون كهرباء مع توفير أعلى مستوى من الأداء، ودعم للاستدامة.

      المواصفات التقنية

      • المواصفات العامّة

        الملحقات
        8 محولات للحنفية سريعة التركيب، تنبيه PureProtect
        خرطوشة الفلتر البديل
        WP3911
        تحديد المياه
        • رذاذ مياه نقية
        • رذاذ مياه لم تتم تصفيتها
        • تدفق مياه لم تتم تصفيتها
        معدل تدفق المياه
        2  ل/د
        معدل تدفق المياه
        5  درجة مئوية

      • مواصفات التصميم

        اللون (الألوان)
        باللون الأبيض
        وزن المنتج
        230  غ
        أبعاد المنتج (طول x عمق x ارتفاع)
        60 ‏x‏ 137‏ x‏ 105  ملليمترًا
        المواد
        بلاستيك

      • نظام التنقية

        التخلص من البكتيريا
        99,99  %
        التخلص من الكلور
        > 75  %
        التخلص من تعكر المياه
        3000 لتر أو حوالى سنة واحدة
        التخلص من المركّبات العضوية المتطايرة
        نعم

      • مواصفات الفلتر

        فترة استهلاك الفلتر
        2400 لتر أو حوالى 8 أشهر
        مكونات الفلتر الرئيسية
        • غشاء من ألياف مجوّفة
        • الكربون المنشط الحبيبي GAC

      • شروط مياه الإدخال

        الضغط الأدنى لمياه الإدخال
        0.7  بار
        الضغط الأقصى لمياه الإدخال
        3.5  بار
        درجة الحرارة القصوى لمياه الإدخال
        50  درجة مئوية

      • بلد المنشأ

        مرشح بديل
        اليابان
        منقي المياه
        اليابان

      • الاستدامة

        التّعبئة
        > 90% من المواد المعاد تدويرها
        دليل المستخدم
        100% ورق معاد تدويره

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      العثور على قطعة بديلة أو ملحق

      الانتقال إلى القطع والملحقات

      ملحقات لهذا المنتج

      عرض كافة الأكسسوارات

        المنتجات المقترحة

          المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

            الآراء

            كن أول من يراجع هذا البند

            ممن خلال النقر على الرابط، سيتم ترك رويال فيليبس للرعاية الصحية الرسمي ( "فيليبس") على شبكة الإنترنت. يتم توفير روابط لمواقع الجهات الأخرى التي قد تظهر على هذا الموقع فقط لراحتك و لا تُعَدّ بأي حال

            أقر بذلك

            لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.