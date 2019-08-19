ابتكر مساحتك الخاصة. فسماعات الرأس على الأذن هذه توفر لك صوتًا نقيًا وجهيرًا مدويًا، وهي تتميّز بعصبة رأس خفيفة الوزن تمامًا إلى درجة أنك تكاد لا تشعر بوجودها. كذلك، يقاوم السلك المسطّح التشابك، وغطاءا الأذنَين ناعمان ويمكن طيّهما بشكل مسطّح لدى حملها والتنقّل.
هذا المنتج مؤهل للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
طول مثالي للكبل لمنحك حرية وضع جهاز الصوت في المكان الذي تريده.
مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم. صوت نقي. جهير مدوٍّ.
تقدّم لك مشغلات صوتية مصنوعة من النيوديميوم حجم 32 مم صوتًا نقيًا وجهيرًا مدوّيًا.
ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي.
يحافظ الميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت على نقاء الصوت أثناء التحدث وإجراء المكالمات.
يضمن لك التصميم القابل للطي بشكل مسطح سهولة التخزين في جيبك أو حقيبتك.
يمكن طي غطائَي الأذنَين بشكل مسطح نحو الداخل لتتمكن من تخزينها بسهولة في جيبك أو حقيبتك، إذ يكفي أن تقوم بطيها لتتمكن من نقلها معك.
جهاز تحكّم مضمّن. سهولة الانتقال من الاستماع إلى الموسيقى إلى إجراء المكالمات وتلقيها.
يسمح لك جهاز التحكّم المضمّن بتلقي مكالمة أو إيقاف تشغيل الأغاني مؤقتًا بسهولة، من دون لمس هاتفك الذكي. فالميكروفون المضمّن المزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت يحافظ على نقاء الصوت أثناء التحدث وإجراء المكالمات.
عصبة رأس خفيفة الوزن قابلة للضبط.
تسمح لك سماعات الرأس على الأذن اللاسلكية هذه التي يبلغ وزنها 195 غ فحسب، بالاستمتاع بالأغاني والموسيقى براحة تامة.
غطاءا أذنين ناعمان يمكن توجيههما في أي اتجاه أو زاوية للحصول على راحة تامة
تضمن الوسادات الناعمة والمسامية مستوى كبيرًا من الراحة أثناء جلسات الاستماع إلى الموسيقى والأغاني الطويلة.
تصميم صغير وقابل للطيّ لإمكانية حمل سهلة
تصميم صغير وقابل للطيّ ومثالي للسفر، ما يسمح لك باصطحاب الموسيقى المفضّلة لديك إلى أي مكان.