منبّه مزدوج. ساعة واحدة ومنبّهان

تسمح لك وظيفة المنبه المزدوج بتعيين منبهين مختلفين، والاستيقاظ على صوت محطة الراديو المفضّلة لديك أو على صوت صفارة المنبّه. وتعتبر هذه الوظيفة مثالية إن كنت تحب الضغط على زر التأجيل بعد انطلاق المنبه للمرة الأولى، أو إن كانت شريكتك تحتاج إلى الاستيقاظ قبلك.