تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة

بغض النظر عن وجهتك، سيصبح تنقلك أكثر متعة بفضل سماعات الرأس اللاسلكية هذه والمثبتة فوق الأذن، مع صوت متوازنٍ ودقيق ووقت تشغيل يصل إلى 30 ساعة. أما إذا كنت بحاجة إلى وقت إضافي، فما عليك سوى شحنها بسرعة لتحصل على طاقة إضافية لفترة تتراوح ما بين ساعتَين و6 ساعات إكتشف كلّ المميزات