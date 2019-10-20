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  • تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

    TAPH802BK/00

    تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة

    بغض النظر عن وجهتك، سيصبح تنقلك أكثر متعة بفضل سماعات الرأس اللاسلكية هذه والمثبتة فوق الأذن، مع صوت متوازنٍ ودقيق ووقت تشغيل يصل إلى 30 ساعة. أما إذا كنت بحاجة إلى وقت إضافي، فما عليك سوى شحنها بسرعة لتحصل على طاقة إضافية لفترة تتراوح ما بين ساعتَين و6 ساعات

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات رأس لاسلكية مزوّدة بتقنية Bluetooth®‎

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    تصميم رفيع. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة

    سماعات رأس لاسلكية مع صوت عالي الدقة

    • جزء خلفي مغلق ووحدات تشغيل بقياس 40 مم
    • مثبتة فوق الأذن

    لكل تنقل. وقت تشغيل يبلغ 30 ساعة.

    أسبوع بعد أسبوع، تلبي سماعات الرأس هذه التنقل الأكثر تطلبًا. وتستغرق عملية شحن واحدة ساعة ونصف فقط وتوفر لك وقت تشغيل أو تحدث يبلغ 30 ساعة. ستوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتيَن أو 6 ساعات. تابع الاستماع في كل أيام الأسبوع.

    صوت دقيق. جهير قوي

    توفر المشغلات الصوتية المصنوعة من النيوديميوم والتي تمت موالفتها بطريقة مثالية جهيرًا عميقًا وترددًا واضحًا للمدى المتوسط

    تصميم مرن

    تتميّز سماعات الرأس اللاسلكية هذه بغطاءي أذن ناعمَين يمكن طيّهما بدقة بطريقتَين. يمكنك طيّهما بشكل مسطّح، ما يعتبر مثاليًا لتخزينهما في درج مكتبك؛ أو يمكنك طيّهما بشكل مسطّح ونحو الداخل للحصول على حزمة صغيرة تتّسع في جيب معطفك وحقائبك.

    الشحن السريع. شحن لمدة 15 دقيقة وتشغيل لمدة 6 ساعات

    ستوفر مستويا شحن سريع، "الشحن المستعجل" و"الشحن السريع"، لتزويدك بوقت تشغيل إضافي يبلغ ساعتيَن أو 6 ساعات. تابع الاستماع في كل أيام الأسبوع.

    الشحن المستعجل. شحن لمدة 5 دقائق وتشغيل لساعتين

    إذا كنت بحاجة إلى المزيد من الطاقة بعد، اشحن المنتج لمدة 5 دقائق فقط لتشغيله لساعتَين إضافيتَين.

    ميكروفون مضمّن مزوّد بتقنية إلغاء صدى الصوت لصوت نقي

    لن تسمع بعد الآن صدى الصوت المزعج أثناء التحدث عبر الهاتف. فبفضل تقنية إلغاء صدى الصوت، يمكنك الحصول دومًا على اتصال نقي وبدون تشويش.

    زر متعدد الوظائف. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

    يمكنك التحكّم بسهولة بالموسيقى والمكالمات من خلال الزر المتعدد الوظائف. فإن كانت الأغنية الحالية لا تعجبك، يمكنك تخطيها من خلال الضغط المستمر على الزر. وإذا أردت رفض تلقي مكالمة ما، والاستمرار بالاستماع إلى الموسيقى، يكفي أن تضغط على الزر مرة واحدة فقط.

    راحة مثالية

    تغطي بطانتا غطاءي الأذن الناعمتان أذنيك بالكامل، لعزل الأصوات الخارجية بطريقة غير نشطة. تتميّز عصبة الرأس بأنها خفيفة الوزن وسهلة الضبط وناعمة، لتفادي تشابك سماعات الرأس هذه في شعرك.

    عزل غير نشط وممتاز للضوضاء من أجل الانغماس

    لعزل الأصوات الخارجية بطريقة غير نشطة.

    صوت عالي الدقة. استمع إلى أدق التفاصيل

    تتميّز سماعات الرأس بصوت عالي الجودة فتسمح لك أن تشعر بالتأثير الكامل لكل نوتة موسيقية، بغض النظر عن الموسيقى التي تحبها، بدءًا من أصوات البيانو الرنانة ووصولاً إلى موسيقى الروك المدوّية. عندما تتصل بمصدر صوت عالي الجودة، ستتمكّن من الاستفادة بالكامل من عدم خسارة الصوت الذي يتم تسجيله على معدل عينة أعلى من الأقراص المضغوطة، لأداء مذهل وينبض بالحياة.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      نطاق التردد
      7 - 40000 هرتز
      قطر السماعة
      40 ملم
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      المقاومة
      32 أوم
      نوع المغناطيس
      النيوديميوم
      طاقة الإدخال القصوى
      30 ملي واط
      الحساسية
      98  ديسيبل

    • إمكانية الاتصال

      إصدار Bluetooth
      4.2
      ملفات تعريف Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      • HSP
      الحد الأقصى للنطاق
      لغاية 10  أمتار

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      23.7  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      22.9  سم
      الوزن الإجمالي
      2.187  كلغ
      الارتفاع
      26  سم
      GTIN
      1 48 95229 10189 7
      الوزن الصافي
      0.78  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.407  كلغ

    • الملاءمة

      إدارة المكالمات
      • مكالمة قيد الانتظار
      • التنقّل بين مكالمتين
      • الرد/إنهاء المكالمة
      • رفض المكالمة
      • التبديل بين المكالمات والموسيقى
      التحكم في مستوى الصوت
      نعم

    • الطاقة

      نوع البطارية
      ليثيوم بوليمر
      قابلة للشحن
      نعم
      وقت تشغيل الموسيقى
      30  ساعة (ساعات)
      مدّة الانتظار
      200* ساعة
      مدّة التحدث
      30* ساعة

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      25  سم
      العرض
      21.5  سم
      العمق
      7  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10189 0
      الوزن الإجمالي
      0.588  كلغ
      الوزن الصافي
      0.26  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.328  كلغ

    • الملحقات

      كبل الصوت
      نعم
      كبل USB
      نعم

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • UPC

      UPC
      8‎ 40063 20046 3

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