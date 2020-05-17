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  • إليك صوت الجهير مدوي إليك صوت الجهير مدوي إليك صوت الجهير مدوي

    سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

    TAE4105BK/00

    إليك صوت الجهير مدوي

    استمتع بصوت جهير مدوٍّ لكل نغماتك. تتميّز سماعات الرأس هذه المثبتة في الأذن براحة كبيرة عند وضعها في الأذن، كما يسهّل جهاز التحكّم المضمّن إيقاف قوائم التشغيل مؤقتًا. إنها مثالية عندما تردك مكالمة في الوقت الذي يكون الجهير على وشك الانخفاض عند سماع مقطعك المفضّل!

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    سماعات الرأس المثبتة في الأذن مع ميكروفون

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    مراجعة كل سماعات رأس داخل الأذن - سماعة أذن

    إليك صوت الجهير مدوي

    • مشغلات حجم 10 مم/ جزء خلفي مغلق
    • سماعة مثبتة في الأذن
    • أسود

    جهير مدوٍّ. صوت واضح

    أين المتعة في التنقّل من دون أغانيك المفضّلة؟ تقدّم لك سماعات الرأس هذه جهيرًا مدويًا من مشغّلات قوية مصنوعة من النيوديميوم بحجم 10 مم، بالإضافة إلى استماع مريح من سماعات أذن تتلاءم بأفضل شكل.

    استمتع بالموسيقى إلى أقصى حد وبراحة فعلية

    يساعد الأنبوب الصوتي البيضاوي الشكل والأغطية المطاطية لسماعات الأذن القابلة للاستبدال والمتوفرة بثلاثة أحجام على تأمين ملاءمة مريحة في الأذن. استمتع بكل ثانية من النغمات التي تحبها.

    جهاز التحكّم المضمّن. تحكم سهل بالموسيقى والمكالمات

    يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، كل ذلك من دون لمس هاتفك الذكي. ويساعد الموصل الملتوي على إبقاء سماعات الرأس موصولة بجهازك الذكي، وهو أمر مفيد إذا كان هاتفك في جيبك.

    3 أغطية مطاطية لسماعات الأذن قابلة للاستبدال.

    توفّر الأغطية المطاطية لسماعات الأذن القابلة للاستبدال والمتوفرة بثلاثة أحجام ختمًا مثاليًا. وتتسع أطراف أجنحة مرنة تحت حافة الأذن. وبغض النظر عن مدى قساوة حركاتك، تحافظ سماعات الرأس الرياضية هذه على مكانها حيث تريدها.

    المواصفات التقنية

    • الصوت

      نظام الصوت
      مغلق
      غشاء مرن
      بولي إيثيلين تيرفثالات
      نوع المغناطيس
      النيوديميوم
      ملف صوتي
      سلك ألومنيوم مغطى بالنحاس
      الاستجابة للتردد
      20 - 20000  هرتز
      قطر السماعة
      10  ملليمترًا
      الحساسية
      104  ديسيبل
      المقاومة
      32  ohm

    • إمكانية الاتصال

      توصيل الكبل
      تناظري
      طبقة الموصل
      مطلية بالنيكل
      طول السلك
      1.2  أمتار
      الوصلة
      3.5  ملليمترًا

    • الكرتونة الخارجية

      الطول
      38  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      24
      العرض
      18.1  سم
      الوزن الإجمالي
      1.823  كلغ
      الارتفاع
      24.8  سم
      GTIN
      1 48 95229 10934 3
      الوزن الصافي
      0.32112  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      1.50188  كلغ

    • الكرتونة الداخلية

      الطول
      18  سم
      عدد العلب الخاصة بالمستهلك
      3
      العرض
      8.2  سم
      الارتفاع
      10.5  سم
      الوزن الصافي
      0.04014  كلغ
      الوزن الإجمالي
      0.193  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.15286  كلغ
      GTIN
      2 48 95229 10934 0

    • أبعاد العلبة

      الارتفاع
      17.5  سم
      نوع العلبة
      الكرتون
      طريقة العرض على الرف
      كلاهما
      العرض
      9.5  سم
      العمق
      2.5  سم
      عدد المنتجات المضمّنة
      1
      EAN
      48 95229 10934 6
      الوزن الإجمالي
      0.054  كلغ
      الوزن الصافي
      0.01338  كلغ
      وزن العلبة فارغة
      0.04062  كلغ

    • أبعاد المنتج

      الارتفاع
      8  سم
      العرض
      3  سم
      العمق
      2.8  سم
      الوزن
      0.01208  كلغ

    • تصميم

      اللون
      أسود

    • UPC

      UPC
      ‎8 40063 20086 9

    Badge-D2C

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