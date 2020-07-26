سماعات رأس سلكية مثبّتة في الأذن
موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة
تسمح لك سماعات الرأس السلكية المثبتة في الأذن هذه بالاستماع إلى أحدث الأغاني بأسلوب عصري في الوقت نفسه. ستستمتع بصوت جهير مدوٍّ، ومظهر جريء، وملاءمة مريحة في الأذن. هل تحتاج إلى المساعد الصوتي في هاتفك؟ ما عليك سوى الضغط على جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن.
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هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
سماعات رأس سلكية مثبّتة في الأذن
موسيقى خاصة بك، وألوانك الخاصة مشغّلات بحجم 8,6 مم لجهير صاخب موصل مطلي بالذهب ملاءمة آمنة ومريحة في الأذن جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن لسهولة التحكّم جهير مدوٍّ. صوت واضح
ما هدف الحياة الكثيرة التنقل بدون أغانيك المفضّلة؟ تزوّدك سماعات الرأس هذه بجهير مدوٍّ من مشغّلات قوية من النيوديميوم حجم 8,6 مم، كما تشتمل على موصل مطلي بالذهب.
استمتع بصوت صاخب مع راحة فعلية
استمتع بملاءمة مريحة في الأذن بفضل تصميم الأنبوب الصوتي المريح والأغطية المطاطية لسماعات الأذن القابلة للتبديل والمتوفرة بثلاثة أحجام. استمتع بكل ثانية من النغمات التي تحبها.
جهاز تحكّم عن بُعد مضمّن. بدّل من قائمة التشغيل إلى المكالمات
يمكنك تلقي مكالمة وإيقاف قائمة التشغيل مؤقتًا، بدون لمس هاتفك الذكي. ميزة مثالية إذا كان الجهير في الموسيقى على وشك أن يبدأ بطريقة مدوّية ولم تكن تريد أن تفوّت الاستماع إلى أفضل المقاطع.
قم بتنشيط المساعد الصوتي في هاتفك بسهولة
بفضل جهاز التحكّم عن بُعد المضمّن، أنت جاهز لطلب أي أمر من المساعد الصوت، سواء أكان إجراء المكالمات أم إرسال الرسائل أم الحصول على إجابات أثناء التنقل.
أنبوب صوت مريح. غطاء مطاطي لسماعة الأذن متوفر بـ 3 أحجام
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مشغّلات مصنوعة من النيوديميوم حجم 8,6 مم. موصل مطلي بالذهب
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عرض كل ميزات المنتج عرض ميزات المنتج أقل المواصفات التقنية
الصوت
نطاق التردد
20 - 20 000 قطر السماعة
8.6 ملم المقاومة
16 أوم طاقة الإدخال القصوى
10 ملي واط الحساسية
102 ديسيبل (1 كيلوهرتز) نوع المشغل
ديناميكي
إمكانية الاتصال
طبقة الموصل
مطلية بالذهب الوصلة
3.5
ملليمترًا
الكرتونة الخارجية
الطول
35.2
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
24 العرض
18.5
سم الوزن الإجمالي
1.097
كلغ الارتفاع
13.9
سم GTIN
1 48 95229 11036 3 الوزن الصافي
0.36
كلغ وزن العلبة فارغة
0.737
كلغ
الكرتونة الداخلية
الطول
17.9
سم عدد العلب الخاصة بالمستهلك
3 العرض
8.5
سم الارتفاع
6.3
سم الوزن الصافي
0.045
كلغ الوزن الإجمالي
0.119
كلغ وزن العلبة فارغة
0.074
كلغ GTIN
2 48 95229 11036 0
أبعاد العلبة
الارتفاع
17.3
سم نوع العلبة
صندوق طريقة العرض على الرف
تعليق العرض
5
سم العمق
2.5
سم عدد المنتجات المضمّنة
1 EAN
48 95229 11036 6 الوزن الإجمالي
0.03
كلغ الوزن الصافي
0.015
كلغ وزن العلبة فارغة
0.015
كلغ
أبعاد المنتج
الارتفاع
2.25
سم العرض
2.3
سم العمق
1.2
سم الوزن
0.013
كلغ
الملحقات
رؤوس الأذن
3 مجموعات مؤلفة من رأسين (حجم S/M/L)
تصميم
اللون
أسود طريقة الارتداء
سماعة مثبتة في الأذن مادة وصلة الأذن
سيليكون الملاءمة على الأذن
سماعة مثبتة في الأذن نوع الملامة داخل الأذن
رأس أذن من السيليكون
UPC
UPC
8 40063 20117 0
المساعد الصوتي
التوافق مع المساعد الصوتي
نعم تنشيط المساعد الصوتي
يدوي دعم المساعد الصوتي
نعم
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