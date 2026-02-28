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TAB4500/98
مكبر صوت عمودي مدمج، صوت غامر
صوت عالي الجودة بتصميم منخفض الارتفاع، مع قنوات 2.1 ومضخم صوت لاسلكي. يتميز مكبر الصوت العمودي هذا بسعره وجودة صوته، مع تقنية صوت غامرة بسعر مناسب.
قناة 2.1
إخراج RMS 140 واط كحد أقصى/70 واط
HDMI-ARC
5.4 Bluetooth®
بفضل تصميمه الأنيق والصغير ومضخم الصوت السهل الإخفاء، لا داعي للقلق بعد الآن بشأن مكبرات الصوت الضخمة. أضِف تجربة صوت مريحة إلى التلفزيون بدون أي فوضى زائدة واستمتع بجودة صوت تتجاوز حجمه.
انغمس في أجواء من الإثارة مع قنوات 2.1 ومضخم الصوت اللاسلكي للحصول على صوت جهير أعمق وصوت ديناميكي. استمتع بصوت غني وعالي الجودة على مكبر صوت عمودي سهل الاستخدام ومثالي للاستخدام مع صوت تلفزيونك.
بفضل قدرة تبلغ 140 واط، يمكنك تقليل التشويش والاستمتاع بصوت غامر وواضح للغاية. استمع إلى الحوار كما يجب وارتقِ بتجربتك الصوتية مهما كان خيارك الترفيهي.
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