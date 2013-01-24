الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

شريط الطاقة

SPN2140WB/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • مأخذ امتداد أبيض مأخذ امتداد أبيض مأخذ امتداد أبيض
    -{discount-value}

    شريط الطاقة

    SPN2140WB/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    مأخذ امتداد أبيض

    سلك بطول 3 م مع مفتاح فردي إكتشف كلّ المميزات

    شريط الطاقة

    مأخذ امتداد أبيض

    سلك بطول 3 م مع مفتاح فردي إكتشف كلّ المميزات

    مأخذ امتداد أبيض

    سلك بطول 3 م مع مفتاح فردي إكتشف كلّ المميزات

    شريط الطاقة

    مأخذ امتداد أبيض

    سلك بطول 3 م مع مفتاح فردي إكتشف كلّ المميزات

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل surge-protectors

      مأخذ امتداد أبيض

      زد عدد المآخذ إلى 4

      • أجهزة إلكترونية منزلية
      • 4 مآخذ
      • 3 م
      • مفتاح فردي

      مفتاح طاقة فردي للتشغيل/إيقاف التشغيل

      يتحكم هذا المفتاح الفردي بمآخذ الطاقة كلها في مقبس الامتداد، ما يوفر المال والطاقة

      سلك طاقة بطول 3 م

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 3 م من مأخذ التيار المتردد.

      يمدد مأخذًا مؤرضًا واحدًا إلى 4 مآخذ

      مأخذ امتداد يحوّل مأخذًا مؤرضًا واحدًا إلى 4 مآخذ مؤرضة.

      المواصفات التقنية

      • أبعاد المنتج

        العرض
        7,45  سم
        الارتفاع
        27.2  سم
        العمق
        2,57  سم

      • أبعاد العلبة

        الارتفاع
        36  سم
        العرض
        12  سم
        العمق
        9.5  سم
        EAN
        ‎48 95229 11060 1
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون

      • الكرتون الخارجي

        GTIN
        ‪1 48 95229 11060 8
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        24

      • الكرتون الداخلي

        GTIN
        5 11060 95229 48 2
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        12

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند