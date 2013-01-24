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مقبس امتداد

SPN1844WA/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • مآخذ متعددة مآخذ متعددة مآخذ متعددة
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    مقبس امتداد

    SPN1844WA/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    مآخذ متعددة

    سلك بطول 1,8 م مع تحكّم بمفتاح الطاقة الأساسي إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    سلك بطول 1,8 م مع تحكّم بمفتاح الطاقة الأساسي إكتشف كلّ المميزات

    مآخذ متعددة

    سلك بطول 1,8 م مع تحكّم بمفتاح الطاقة الأساسي إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    سلك بطول 1,8 م مع تحكّم بمفتاح الطاقة الأساسي إكتشف كلّ المميزات

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      مآخذ متعددة

      زد عدد المآخذ إلى 4

      • أجهزة إلكترونية منزلية
      • 4 مآخذ
      • 1.8 متر

      مآخذ مضمّنة تضمن سلامة الأطفال تلقائيًا

      يساعد في الحفاظ على سلامة الأطفال وتفادي تعرضهم لصدمة كهربائية.

      سلك طاقة بطول 1.8 م

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 1,8 م من مأخذ التيار المتردد.

      يمدد مأخذًا مؤرضًا واحدًا إلى 4 مآخذ

      مضاعف طاقة يمدد مأخذًا مؤرضًا واحدًا إلى 4 مآخذ مؤرضة من خلال وصله مباشرة بالحائط

      مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل الأساسي

      يتحكّم هذا المفتاح الأساسي بالطاقة التي تصل إلى المآخذ في مضاعف الطاقة

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95185 62327 6
        العمق
        4.8  سم
        الوزن الإجمالي
        0,572  كلغ
        الارتفاع
        36  سم
        الوزن الصافي
        0,486  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        وزن العلبة فارغة
        0.086  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        12  سم

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        12,534  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95185 62327 3
        الارتفاع
        29  سم
        الطول
        65  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        20
        وزن العلبة فارغة
        2,814  كلغ
        العرض
        26.5  سم
        الوزن الصافي
        9,72  كلغ

      • أبعاد المنتج

        العمق
        2.8  سم
        الارتفاع
        29  سم
        الوزن
        0,486  كلغ
        العرض
        10  سم

      • الكرتون الداخلي

        الوزن الإجمالي
        6,017  كلغ
        GTIN
        ‎2 48 95185 62327 0
        الارتفاع
        13.5  سم
        الطول
        63,5  سم
        الوزن الصافي
        4,86  كلغ
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        10
        وزن العلبة فارغة
        1,157  كلغ
        العرض
        25  سم

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