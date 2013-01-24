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مقبس امتداد

SPN1743WB/56
التصنيف الإجمالي / 5
  • مآخذ متعددة مآخذ متعددة مآخذ متعددة
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    مقبس امتداد

    SPN1743WB/56
    التصنيف الإجمالي / 5

    مآخذ متعددة

    سلك طاقة بطول 3 م إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

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      مآخذ متعددة

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      • أجهزة إلكترونية منزلية
      • 4 مآخذ
      • 3 م

      مآخذ مضمّنة تضمن سلامة الأطفال تلقائيًا

      يساعد في الحفاظ على سلامة الأطفال وتفادي تعرضهم لصدمة كهربائية.

      سلك طاقة بطول 3 م

      يؤمن الطاقة لوحدة يمكن أن تكون على بعد 3 م من مأخذ التيار المتردد.

      يمدد مأخذًا مؤرضًا واحدًا إلى 4 مآخذ

      مضاعف طاقة يمدد مأخذًا مؤرضًا واحدًا إلى 4 مآخذ مؤرضة من خلال وصله مباشرة بالحائط

      المواصفات التقنية

      • أبعاد العلبة

        EAN
        ‎48 95185 62322 1
        العمق
        4.9  سم
        الوزن الإجمالي
        0.67  كلغ
        الارتفاع
        30  سم
        الوزن الصافي
        0.57  كلغ
        عدد المنتجات المضمّنة
        1
        نوع العلبة
        الكرتون
        وزن العلبة فارغة
        0.1  كلغ
        طريقة العرض على الرف
        كلاهما
        العرض
        12  سم

      • الكرتون الخارجي

        الوزن الإجمالي
        8,44  كلغ
        GTIN
        ‎1 48 95185 62322 8
        الارتفاع
        22  سم
        الطول
        38  سم
        عدد العلب الخاصة بالمستهلك
        12
        وزن العلبة فارغة
        1.6  كلغ
        العرض
        32  سم
        الوزن الصافي
        6,84  كلغ

      • أبعاد المنتج

        العمق
        2.8  سم
        الارتفاع
        24  سم
        الوزن
        0.57  كلغ
        العرض
        5.2  سم

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