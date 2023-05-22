SP9871/22
حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي
اختبر حلاقة فائقة الدقة ومريحة بفضل آلة الحلاقة Prestige من السلسلة 9000 من Philips. فهي تقص الشعر بدقة تصل إلى 0,00 مم بفضل نظام الحلاقة Lift & Cut، فيما تتكيف تقنيّة SkinIQ مع كل منحيات وجهك حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يقوم نظام الحلاقة الدوارة الفريد من نوعه Lift & Cut الذي يحمل براءة اختراع برفع الشعر عن جذوره برفق قبل تشذيبه بدقة فائقة (حتى 0,00 مم من الجلد) من دون أن تلامس الشفرات بشرتك. الدقة في أفضل حالاتها، لحلاقة نظيفة حتى المساء *.
تم تصميم آلات الحلاقة الدوارة من Philips خصيصًا لتتناسب مع نمو شعرك الطبيعي، حيث تلتقط كل الشعر الذي ينمو في أي اتجاه، وذلك بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة في كل الاتجاهات. مع ما يصل إلى 165000 حركة قص في الدقيقة ، تقصّ شفرات NanoTech Dual Precision كمية أكبر من الشعر بنسبة 25% في كل تمريرة.**
يتكيّف نظام التعليق Ultraflex ذو الرؤوس المرنة للغاية بشكل كامل مع كل منحنيات وجهك، لالتقاط حتى أصعب الشعيرات في الرقبة. وتكون النتيجة حلاقة مرنة ومريحة بشكل استثنائي.
يقع الغلاف الواقي الأفضل لدينا ما بين رأس آلة الحلاقة وبشرتك. تم صنعه مما يصل إلى 500000 حبيبة تقنية مع خصائص ماصة للمياه لكل سنتمتر مربع، ما يوفّر انزلاقًا على البشرة أسلس بنسبة 50%*** لتحصل على بشرة مرتاحة إلى أقصى حد.
تم تصميم آلات الحلاقة لدينا لتكون متميزة وتأتي مع ضمان لمدة 5 سنوات حتى تتمكن من الاستمتاع بالموثوقية والأداء الفائقين، حلاقة تلو الأخرى.
تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة بتقنية الاستشعار ذكية لشعر الوجه، وهي تقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. يتكيّف مستشعر Power Adapt تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.
حد أقصى من الدوران عالي السرعة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. يضمن محرك Top Spin الرقمي الأكثر تقدمًا لدينا حلاقة دقيقة لأي شكل من أشكال الوجه أو كثافة الشعر.
اضبط سرعة آلة الحلاقة إلى سرعة منخفضة أو متوسطة أو عالية باستخدام إعدادات الراحة الشخصية. خصّص روتين الحلاقة الخاص بك وفق بشرتك وتفضيلاتك.
نظّف آلة الحلاقة بسهولة تامة. افتح رأس آلة الحلاقة بكبسة زر واغسله بالمياه.
وداعًا لتوصيل الأسلاك في المناطق الرطبة. ما عليك سوى وضع آلة الحلاقة الكهربائية اللاسلكية على لوحة الشحن اللاسلكي Qi لشحنها لاسلكيًا خلال 3 ساعات.
قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.
غيّر مظهرك بفضل ملحق أداة تحديد اللحية بميزة قابلية التثبيت. اختر من بين 5 إعدادات طول للحصول على أي مظهر تريده، بدءًا من لحية خفيفة مثالية ووصولاً إلى لحية قصيرة ومشذبة ومرتبة. كذلك، إن الرؤوس والأمشاط المستديرة الخاصة بأداة تحديد اللحية مصممة خصيصًا لتفادي تهيّج البشرة.
ندفع في Philips عجلة الاستدامة في كل جوانب إنشاء المنتجات. وقد تم تصنيع كل آلات الحلاقة 9000 Prestige من مكونات عالية الجودة تدوم طويلاً ومواد تغليف قابلة لإعادة التدوير، في حين أن شفراتنا مصنوعة من الفولاذ المتين العالي الجودة ويتم إنتاجها في مصنع يستخدم طاقة متجددة بنسبة 100%.
تزيل الأداة شعر الأنف والأذن. تضمن كل من تقنية ProtecTrim وزاوية أداة التشذيب المصممة خصيصًا عملية تشذيب سهلة ومريحة.
تظهر الشاشة البسيطة معلومات ذات صلة تمكنك من الحصول على أفضل أداء من آلة الحلاقة: - مؤشر لمستوى البطارية بثلاثة أرقام (%) - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر
يمنحك نظام الشحن المتقدم هذا خيارين مناسبين: 60 دقيقة من وقت التشغيل بعد الشحن الكامل، أو شحن سريع لحلاقة واحدة.
تأتي آلة الحلاقة S9000 Prestige موضّبة بشكل مرتب في حقيبة سفر فاخرة لتخزين كل الملحقات التي يمكن تركيبها بكبسة سهلة. وهي تُعدّ مثالية للسفر أو للحفاظ على سلامتها عند عدم استخدامها.
الملحقات
الطاقة
تصميم
الخدمة
أداء الحلاقة
سهولة الاستخدام
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