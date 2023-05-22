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Shaver S9000 Prestige

آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف مع SkinIQ

SP9871/22
التصنيف الإجمالي / 5
1 جائزة
  • حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي
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    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف مع SkinIQ

    SP9871/22
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 جائزة

    حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي

    اختبر حلاقة فائقة الدقة ومريحة بفضل آلة الحلاقة Series 9000 Prestige من Philips. فهي تقص الشعر بدقة تصل إلى 0,00 مم بفضل نظام الحلاقة Lift & Cut، فيما تتكيف تقنيّة SkinIQ مع كل منحيات وجهك حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف مع SkinIQ

    حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي

    اختبر حلاقة فائقة الدقة ومريحة بفضل آلة الحلاقة Series 9000 Prestige من Philips. فهي تقص الشعر بدقة تصل إلى 0,00 مم بفضل نظام الحلاقة Lift & Cut، فيما تتكيف تقنيّة SkinIQ مع كل منحيات وجهك حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام. إكتشف كلّ المميزات

    حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي

    اختبر حلاقة فائقة الدقة ومريحة بفضل آلة الحلاقة Series 9000 Prestige من Philips. فهي تقص الشعر بدقة تصل إلى 0,00 مم بفضل نظام الحلاقة Lift & Cut، فيما تتكيف تقنيّة SkinIQ مع كل منحيات وجهك حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام. إكتشف كلّ المميزات

    Shaver S9000 Prestige آلة حلاقة كهربائية للاستخدام الرطب والجاف مع SkinIQ

    حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي

    اختبر حلاقة فائقة الدقة ومريحة بفضل آلة الحلاقة Series 9000 Prestige من Philips. فهي تقص الشعر بدقة تصل إلى 0,00 مم بفضل نظام الحلاقة Lift & Cut، فيما تتكيف تقنيّة SkinIQ مع كل منحيات وجهك حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام. إكتشف كلّ المميزات

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      حلاقة فائقة الدقة ولطيفة على البشرة بشكل استثنائي

      أدق حلاقة نقدّمها، حتى على لحية نامية لمدة 7 أيام

      • حلاقة دقيقة جدًا
      • شفرات NanoTech Dual Precision
      • غلاف Hydro SkinGlide
      • نظام التعليق Ultraflex
      • فترة استهلاك المحرك والبطارية تبلغ 7 سنوات
      حلاقة فائقة الدقة حتى 0,00 مم مع نظام Lift & Cut

      حلاقة فائقة الدقة حتى 0,00 مم مع نظام Lift & Cut

      يقوم نظام الحلاقة الدوارة الفريد من نوعه Lift & Cut الذي يحمل براءة اختراع برفع الشعر عن جذوره برفق قبل تشذيبه بدقة فائقة (حتى 0,00 مم من الجلد) من دون أن تلامس الشفرات بشرتك. الدقة في أفضل حالاتها، لحلاقة نظيفة حتى المساء *.

      شفرات مزوّدة بحواف قوية جدًا وحادة لأعلى مستوى من الدقة

      شفرات مزوّدة بحواف قوية جدًا وحادة لأعلى مستوى من الدقة

      تم تصميم آلات الحلاقة الدوارة من Philips خصيصًا لتتناسب مع نمو شعرك الطبيعي، حيث تلتقط كل الشعر الذي ينمو في أي اتجاه، وذلك بفضل الشفرات الدوارة التي تدور بنطاق 360 درجة في جميع الاتجاهات. مع ما يصل إلى 165000 حركة قص في الدقيقة ، تزوّدت شفرات NanoTech Dual Precision بحلاقة دقيقة جدًا على مستوى البشرة.

      يتكيف مع كل منحيات الوجه مع نظام التعليق Ultraflex

      يتكيف مع كل منحيات الوجه مع نظام التعليق Ultraflex

      يتكيّف نظام التعليق Ultraflex ذو الرؤوس المرنة للغاية بشكل كامل مع كل منحنيات وجهك، لالتقاط حتى أصعب الشعيرات في الرقبة. وتكون النتيجة حلاقة مرنة ومريحة بشكل استثنائي.

      انزلاق أسلس* بنسبة 50% مع غلاف Hydro SkinGlide

      انزلاق أسلس* بنسبة 50% مع غلاف Hydro SkinGlide

      يقع الغلاف الواقي الأفضل لدينا ما بين رأس آلة الحلاقة وبشرتك. تم صنعه مما يصل إلى 500000 حبيبة تقنية مع خصائص ماصة للمياه لكل سنتمتر مربع، ما يوفّر انزلاقًا على البشرة أسلس بنسبة 50%* لتحصل على بشرة مرتاحة إلى أقصى حد.

      مصممة لتدوم طويلاً: فترة استهلاك المحرك والبطارية تبلغ 7 سنوات

      مصممة لتدوم طويلاً: فترة استهلاك المحرك والبطارية تبلغ 7 سنوات

      تمت هندسة محرّك آلة الحلاقة وبطاريتها ليدومان طويلاً مع فترة استهلاك تبلغ 7 سنوات لتحصل على طاقة تدوم طويلاً من أجل حلاقة فعالة. وتبقى الشفرات بتقنية الشحذ التلقائي جديدة لمدة سنتَين.

      ضبط كثافة اللحية مع مستشعر Power Adapt

      ضبط كثافة اللحية مع مستشعر Power Adapt

      تأتي آلة الحلاقة الكهربائية مزوّدة بتقنية الاستشعار ذكية لشعر الوجه، وهي تقرأ كثافة الشعر 125 مرة في الثانية. يتكيّف مستشعر Power Adapt تلقائيًا مع قوة القص، لحلاقة لطيفة وبدون مجهود.

      السرعة والكفاءة القصوى مع محرك Top-Spin الرقمي

      السرعة والكفاءة القصوى مع محرك Top-Spin الرقمي

      حد أقصى من الدوران عالي السرعة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. يضمن محرك Top Spin الرقمي الأكثر تقدمًا لدينا حلاقة دقيقة لأي شكل من أشكال الوجه أو كثافة الشعر.

      تخصيص الحلاقة مع إعدادات الراحة الشخصية

      تخصيص الحلاقة مع إعدادات الراحة الشخصية

      اضبط سرعة آلة الحلاقة إلى سرعة منخفضة أو متوسطة أو عالية باستخدام إعدادات الراحة الشخصية. خصّص روتين الحلاقة الخاص بك وفق بشرتك وتفضيلاتك.

      شحن لاسلكي مريح

      شحن لاسلكي مريح

      وداعًا لتوصيل الأسلاك في المناطق الرطبة. ما عليك سوى وضع آلة الحلاقة الكهربائية اللاسلكية على لوحة الشحن اللاسلكي Qi لشحنها لاسلكيًا.

      اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

      اختر من بين الحلاقة الجافة المناسبة أو الرطبة المنعشة

      قم بتعديل روتين الحلاقة الخاص بك بحسب احتياجاتك. فبفضل ميزة الحلاقة الرطبة والجافة، يمكنك الاختيار ما بين حلاقة جافة ومريحة أو حلاقة رطبة ومنعشة. يمكنك أيضًا الحلاقة باستخدام الجل أو الرغوة، حتى أثناء الاستحمام.

      أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

      أداة تسريح اللحية تعمل بالضغط مع 5 إعدادات طول

      غيّر مظهرك بفضل ملحق أداة تحديد اللحية بميزة قابلية التثبيت. اختر من بين 5 إعدادات طول للحصول على أي مظهر تريده، بدءًا من لحية خفيفة مثالية ووصولاً إلى لحية قصيرة ومشذبة ومرتبة. كذلك، إن الرؤوس والأمشاط المستديرة الخاصة بأداة تحديد اللحية مصممة خصيصًا لتفادي تهيّج البشرة.

      صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

      صنع بعنايةٍ لك وللكوكب

      ندفع في Philips عجلة الاستدامة في كل جوانب إنشاء المنتجات. وقد تم تصنيع كل آلات الحلاقة 9000 Prestige من مكونات عالية الجودة تدوم طويلاً ومواد تغليف قابلة لإعادة التدوير، في حين أن شفراتنا مصنوعة من الفولاذ المعاد تدويره بنسبة 80% ويتم إنتاجها في مصنع يستخدم طاقة متجددة بنسبة 100%.

      شاشة رقمية مع أيقونات بسيطة للراحة والسهولة

      شاشة رقمية مع أيقونات بسيطة للراحة والسهولة

      تظهر الشاشة البسيطة معلومات ذات صلة تمكنك من الحصول على أفضل أداء من آلة الحلاقة: - مؤشر لمستوى البطارية بثلاثة أرقام (%) - مؤشر التنظيف - مؤشر مستوى البطارية المنخفض - مؤشر استبدال الرأس - مؤشر قفل السفر

      اشحن آلة الحلاقة بالكامل في ثلاث ساعات باستخدام لوحة شحن Qi

      اشحن آلة الحلاقة بالكامل في ثلاث ساعات باستخدام لوحة شحن Qi

      استخدم لوحة الشحن Qi لشحن آلة الحلاقة في ثلاث ساعات. تحافظ بطارية الليثيوم أيون القوية على قوة آلة الحلاقة على مرّ السنين.

      لحماية آلة الحلاقة والملحقات

      لحماية آلة الحلاقة والملحقات

      تأتي آلة الحلاقة S9000 Prestige موضّبة بشكل مرتب في حقيبة سفر فاخرة لتخزين كل الملحقات. وهي تُعدّ مثالية للسفر أو للحفاظ على سلامتها عند عدم استخدامها.

      فتح بلمسة واحدة لتنظيف سهل

      نظّف آلة الحلاقة بسهولة تامة. افتح رأس آلة الحلاقة بكبسة زر واغسله بالمياه.

      أداة تشذيب شعر الأنف والأذن القابلة للتثبيت

      تزيل الأداة شعر الأنف والأذن. تضمن كل من تقنية ProtecTrim وزاوية أداة التشذيب المصممة خصيصًا عملية تشذيب سهلة ومريحة.

      60 دقيقة من الحلاقة اللاسلكية بعد الشحن بالكامل

      يمنحك نظام الشحن المتقدم هذا خيارين مناسبين: 60 دقيقة من وقت التشغيل بعد الشحن الكامل، أو شحن سريع لحلاقة واحدة.

      المواصفات التقنية

      • الملحقات

        حقيبة صغيرة
        حقيبة صغيرة مميّزة
        SmartClick
        • أداة تسريح اللحية
        • أداة تشذيب شعيرات الأنف

      • الطاقة

        وقت التشغيل
        60 دقيقة
        نوع البطارية
        ليثيوم أيون
        جاري الشحن
        • لوحة شحن Qi
        • شحن كامل لمدة 3 ساعات
        • شحن سريع لمدة 18 دقيقة

      • تصميم

        اللون
        الكروم اللامع
        المقبض
        مقبض مريح واستخدام سهل
        اللمسات النهائية
        أناقة عصرية

      • الخدمة

        ضمان لسنتين
        نعم
        رأس بديل
        استبدلها كل سنتين بـ SH91

      • أداء الحلاقة

        تتبع دقيق
        نظام التعليق Ultraflex
        نظام الحلاقة
        • شفرات NanoTech Dual Precision
        • غلاف Hydro SkinGlide
        تقنية SkinIQ
        • محرك رقمي بأفضل مستوى دوران
        • مستشعر Power Adapt
        • إعدادات الراحة الشخصية

      • سهولة الاستخدام

        رطب وجاف
        الاستخدام الجافّ والرطب
        شاشة العرض
        مؤشر مستوى البطارية (%)
        التنظيف
        • فتح بلمسة واحدة
        • قابلة للغسل بالكامل

      • متانة

        فترة استهلاك المحرك والبطارية
        7 سنوات

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