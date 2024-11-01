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  • تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    Avent عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

    SCF894/01

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF894/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

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    • عضّاضة للأسنان الخلفية
    سهلة التنظيف بالمياه الدافئة

    سهلة التنظيف بالمياه الدافئة

    تعتبر هذه العضاضة صحية ليمسك بها طفلك من الحواف المستديرة. يعني هذا أيضًا أنها سهلة التنظيف ويحول شكلها دون حدوث ثقوب فيها بسهولة. اغسليها فقط بمياه دافئة وستكون جاهزة لتعيدي استخدامها!

    مصنوعة من عدّة مواد تبرّد اللثّة وتدلّكها عندما تبدأ الأسنان الخلفية بالنمو

    مصنوعة من عدّة مواد تبرّد اللثّة وتدلّكها عندما تبدأ الأسنان الخلفية بالنمو

    يمكن تبريد عضاضة الأسنان المليئة بالجل هذه في البراد لتوفير برودة لتهدئة آلام تسنين طفلك. يعطيك المزيج المختلف مستويات متعددة من البرودة لملاءمة حالة طفلك.

    عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

    عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

    خالية من مادة BPA – بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU.

    يمكن وضعها في الثلاجة لتبريد عضّاضة التسنين

    يمكن وضعها في الثلاجة لتبريد عضّاضة التسنين

    تصاميم ملونة ومرحة تشجّع طفلك على اللعب

    تصاميم ملونة ومرحة تشجّع طفلك على اللعب

    المواصفات التقنية

    • الميزات

      تساعد على تلطيف ألم الأسنان
      نعم
      خالية من مادة BPA
      نعم
      صحية
      نعم
      ملوّنة لتشجيع الأطفال على اللعب
      نعم
      تبرّد اللثة وتدلّكها
      نعم
      للأسنان الخلفية
      نعم

    • بلد المنشأ

      ماليزيا
      نعم

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 6 و12 شهراً

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