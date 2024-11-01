SCF894/01
تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF894/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعتبر هذه العضاضة صحية ليمسك بها طفلك من الحواف المستديرة. يعني هذا أيضًا أنها سهلة التنظيف ويحول شكلها دون حدوث ثقوب فيها بسهولة. اغسليها فقط بمياه دافئة وستكون جاهزة لتعيدي استخدامها!
يمكن تبريد عضاضة الأسنان المليئة بالجل هذه في البراد لتوفير برودة لتهدئة آلام تسنين طفلك. يعطيك المزيج المختلف مستويات متعددة من البرودة لملاءمة حالة طفلك.
خالية من مادة BPA – بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU.
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