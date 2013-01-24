الصفحة الرئيسية
Philips - انقر هنا للانتقال إلى الصفحة الرئيسية

مصطلحات البحث

AR
EN
1

Avent عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

SCF890/01
Avent
  • تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
    -{discount-value}

    Avent عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

    SCF890/01

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF890/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF890/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF890/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent عضّاضات تسنين بتصاميم الحيوانات المرحة

    تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

    تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF890/01 من Avent الخالية من مادة BPA والمتوفرة بتصاميم على شكل حيوانات على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل teethers

      تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

      عضّاضة تسنين تساعد في تهدئة آلام الأسنان

      • مرحلة التسنين الأولى
      • عضّاضة للأسنان الأمامية
      مصنوعة من مواد يمكن لطفلك عضّها عندما تبدأ الأسنان الأمامية بالنمو

      مصنوعة من مواد يمكن لطفلك عضّها عندما تبدأ الأسنان الأمامية بالنمو

      تتمتع هذه العضاضة بملمس مختلف لتوفير مستويات ضغط مختلفة لتهدئة آلم تسنين طفلك.

      عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

      عضّاضات التسنين من Philips Avent خالية تمامًا من مادة BPA والفثاليت

      خالية من مادة BPA – بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU.

      يمكن تعقيمها في جهاز التعقيم من Philips Avent

      يمكن تعقيمها في جهاز التعقيم من Philips Avent

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        ماليزيا
        نعم
        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • الميزات

        تساعد على تلطيف ألم الأسنان
        نعم
        يمكن تعقيمها
        نعم
        صحية
        نعم
        خالية من BPA
        نعم
        ملوّنة لتشجيع الأطفال على اللعب
        نعم
        للأسنان الأمامية
        نعم

      احصل على الدعم لهذا المنتج

      الانتقال إلى خدمة رعاية المستهلك

      المنتجات المقترحة

        المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

          الجوائز

          الآراء

          كن أول من يراجع هذا البند