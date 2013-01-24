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تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF880/01 من نوع Classic من Philips Avent والخالية من مادة BPA على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF880/01 من نوع Classic من Philips Avent والخالية من مادة BPA على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.
تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF880/01 من نوع Classic من Philips Avent والخالية من مادة BPA على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة
تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF880/01 من نوع Classic من Philips Avent والخالية من مادة BPA على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.
تتمتع هذه العضاضة بملمس مختلف لتوفير مستويات ضغط مختلفة لتهدئة آلم تسنين طفلك.
خالية من مادة BPA – بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي 2011/8/EU.
بلد المنشأ
الميزات