تناسب الأيدي والأفواه الصغيرة

تعمل مجموعة عضّاضات الأسنان SCF880/01 من نوع Classic من Philips Avent والخالية من مادة BPA على تدليك لثة الطفل الملتهبة في مختلف مراحل التسنين. بالإضافة إلى ذلك، تتناسب تصاميم عضّاضات الأسنان المرحة والملونة مع فم الطفل ويديه للمساعدة على التخفيف من آلام التسنين.