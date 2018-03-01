دورق وشفرة يمكن غسلهما في الجلاية وخزان مياه يمكن الوصول إليه بسهولة

حتى عند الانتهاء من طهو الوجبات، يتميّز جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 4 في 1 بأنه عملي جدًا. يمكن غسل الدورق والشفرة في الجلاية، وبفضل تصميمه المفتوح، يسهل تنظيف خزان المياه وإعادة تعبئته، مما يسمح لك بالطهو ببخار نظيف، في كل مرة.