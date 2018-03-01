وجبات مغذية للأطفال وسهلة التحضير

يمكنك بكل سهولة تحضير وجبات مغذية للأطفال في المنزل باستخدام جهاز تحضير الطعام الصحي للأطفال 2 في 1 من Philips Avent. أولاً، قم بطهو الفاكهة أو الخضار أو السمك أو اللحوم بالبخار، ثم بكل بساطة، ارفع الدورق واقلبه لخلط المكونات من دون الحاجة إلى نقلها!