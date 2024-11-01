SCF862/02
خطوات بسيطة لوجبات صحية للأطفال
حضّري وجبات شهية للأطفال بـ 3 خطوات بسيطة: طهو بواسطة البخار وخلط وتقديم. تعمد تقنية توزيع البخار بشكل دائري إلى طهو المكونات بطريقة متساوية، مع الاحتفاظ بالعناصر المغذية والقوام والسوائل لعملية خلط سريعة وسهلة. أما التصميم الذكي فيساعدك في تحضير الوجبات بخطوات أقل، لاستخدام سهل وتنظيف بسيط.
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يُعتبر البخار طريقة صحية لطهو الطعام. وتعمد تقنية توزيع البخار بشكل دائري التي نقدمها إلى توزيع البخار من الأسفل إلى الأعلى، لضمان طهو كل المكونات بطريقة متساوية بدون غليها. بالإضافة إلى ذلك، يتم الاحتفاظ بالعناصر المغذية والقوام والسوائل لعملية الخلط.
يجمع جهاز تحضير الطعام هذا ما بين الطهو بالبخار الخلط، مما يسهل تحضير وجبات الأطفال وتقديمها. ابدأي بطهو المكونات بالبخار، ثم اخلطيها حتى تحصلي على القوام المطلوب وقدميها.
أصبح من السهل تحضير طعام صحي لكل مراحل الفطام بفضل جهاز تحضير الطعام هذا، بدءًا من الفاكهة والخضار المخلوطة خلطًا ناعمًا ومرورًا بمزج المكونات مثل اللحمة والسمك والحبوب ووصولاً إلى تقديم أطعمة تتضمن قطعًا أكبر.
يساعد تصميم غطاء الدورق الذكي في إبقاء كل المكونات داخل الدورق ويمنع بالتالي الطعام من الدخول إلى خزان المياه. أصبحت عملية الخلطة سهلة بفضل خطوات أقل، بدءًا من الطهو بالبخار ووصولاً إلى الخلط.
يتميّز جهاز تحضير الطعام بفتحة خزان مياه كبيرة جدًا يسهل تنظيفها وإعادة تعبئتها، مما يسمح لك بالطهو بواسطة البخار النظيف في كل مرة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه في الجلاية (الدورق وغطاء الدورق والشفرة).
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