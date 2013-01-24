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الخلط والتخزين والإطعام
تتيح لك مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Philips Avent تقديم طعام صحي لطفلك. تم تصميمها بحيث تتناسب تمامًا مع نمو طفلك، بصرف النظر عن مكان تواجدك. تُعدّ هذه المجموعة مثالية لخلط الفاكهة والخضار أو الحبوب المطهوة والقلوبات وحتى اللحوم المطهوة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الخلط والتخزين والإطعام
تتيح لك مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Philips Avent تقديم طعام صحي لطفلك. تم تصميمها بحيث تتناسب تمامًا مع نمو طفلك، بصرف النظر عن مكان تواجدك. تُعدّ هذه المجموعة مثالية لخلط الفاكهة والخضار أو الحبوب المطهوة والقلوبات وحتى اللحوم المطهوة.
الخلط والتخزين والإطعام
تتيح لك مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Philips Avent تقديم طعام صحي لطفلك. تم تصميمها بحيث تتناسب تمامًا مع نمو طفلك، بصرف النظر عن مكان تواجدك. تُعدّ هذه المجموعة مثالية لخلط الفاكهة والخضار أو الحبوب المطهوة والقلوبات وحتى اللحوم المطهوة.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
الخلط والتخزين والإطعام
تتيح لك مجموعة الخلاط الصغير وأدوات إطعام الطفل من Philips Avent تقديم طعام صحي لطفلك. تم تصميمها بحيث تتناسب تمامًا مع نمو طفلك، بصرف النظر عن مكان تواجدك. تُعدّ هذه المجموعة مثالية لخلط الفاكهة والخضار أو الحبوب المطهوة والقلوبات وحتى اللحوم المطهوة.
كل ما تحتاجين إليه للبدء. يساعدك كتيّب وصفات الطبخ على إتّباع نظام غذائي صحي لطفلك.
طعام طازج وصحي يتم تحضيره في المنزل بطريقة بسيطة. الخطوة الأولى نحو تقديم الأطعمة الصلبة للطفل.
التحضير: يتيح لك الخلاط الصغير ومطحنة الأطعمة المنقوعة من Philips Avent تحضير طعام طبيعي وصحي وفق الطريقة التي يفضّلها طفلك بسهولة تامة. التخزين: استخدمي الأكواب المتينة والقابلة للتكديس لتخزينها في الثلاجة أو المجمدة. إطعام الطفل: سواء كنت في المنزل أو خارجه، سيستمتع طفلك بالطعام الطازج الذي حضرته. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تسخينه في كوب مع جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة من Philips Avent.
المواصفات التقنية
المواد
الوزن والأبعاد