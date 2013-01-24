مع خلاط صغير ومطحنة الأطعمة الصلبة والسوائل ونظام تخزين

التحضير: يتيح لك الخلاط الصغير ومطحنة الأطعمة المنقوعة من Philips Avent تحضير طعام طبيعي وصحي وفق الطريقة التي يفضّلها طفلك بسهولة تامة. التخزين: استخدمي الأكواب المتينة والقابلة للتكديس لتخزينها في الثلاجة أو المجمدة. إطعام الطفل: سواء كنت في المنزل أو خارجه، سيستمتع طفلك بالطعام الطازج الذي حضرته. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تسخينه في كوب مع جهاز تسخين وجبات الطفل والرضّاعة من Philips Avent.