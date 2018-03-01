SCF819/01
مصممة لتخفيف المغص والغازات والحرقة*
تم تصميم فتحة AirFree الفريدة التي نقدّمها لمساعدة طفلك على ابتلاع كمية أقل من الهواء أثناء الرضاعة، وذلك من خلال الحفاظ على الحلمة مليئة بالحليب. يساعد تقليل كمية الهواء التي تدخل إلى معدة طفلك في التخلّص من مشاكل الرضاعة الشائعة مثل المغص والحرقة والغازات.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند إمساك الرضّاعة بوضعية أفقية، ليتمكّن طفلك من الشرب بطريقة طبيعية أكثر وبوضعية مستقيمة. قد يساعد ذلك في تقليل الحرقة، والهضم بشكل أفضل، والاستمتاع بوقت رضاعة مريح لك ولطفلك.
يبقى الهواء بعيدًا عن الحلمة بفضل فتحة AirFree™ الفريدة التي نقدّمها، ليتمكّن طفلك من ابتلاع كمية أقل من هواء أثناء الرضاعة. قد يساعد ذلك في تقليل مشاكل الرضاعة الشائعة، مثل المغص والحرقة والغازات.
يسهل تجميع فتحة AirFree™ مع أي رضّاعة مضادة للمغص وClassic+ من Philips Avent كما يسهل تنظيفها بفضل الفتحة المؤلفة من قطعة واحدة.
أولاً، املأي الرضّاعة بالحليب وضَعي فتحة AirFree™ فوق الحافة وثبّتي الحلمة. أميلي الرضّاعة إلى الأسفل مرة واحدة لملء الحلمة وأصبحت جاهزة. أثناء الرضاعة، احرصي على إبقاء فتحة AirFree™ في الجهة العليا. ستبقى الحلمة مليئة بالحليب حتى عند الإمساك بها أفقيًا، لرضاعة أسهل في وضعية مستقيمة.
تتوافق فتحة AirFree™ من Philips Avent مع الرضّاعات المضادة للمغص من Philips Avent بسعة 4 أونصات / 125 مل و9 أونصات / 260 مل و11 أونصة / 330 مل. لا تتوافق فتحة AirFree مع رضّاعات Natural.
جهاز التنفس AirFree™
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