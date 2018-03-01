SCF798/00
يسمح بنمو الفم بشكل صحي*
إن كوب Bendy المزوّد بقشّة وبمقبضين مريحين من Philips Avent مثالي ليتعلّم الأطفال الشرب من الكوب للمرة الأولى بواسطة القشّة، كما يسمح بنمو صحي للفم.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.*إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
إن الجزء الأسفل من القشّة مثني لتصل القشّة بسهولة إلى السائل، ممّا يسمح بالشرب بالوضعية الطبيعية.
تم تزويد القشّة بصمام مضمّن مانع للتسرّب لتجنب انسكاب السوائل. أمّا الغطاء القلّاب للقشّة فيحميها ويمنع التسرّب أثناء التنقل.
يمكن تجميع كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent وفكّه بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل كل القطع في الجلاية لراحة قصوى.
إن كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent مصنوع كليًا من مواد خالية من مادة BPA.
يسمح كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent بنمو صحي لفم طفلك ويمرّن عضلات الفم فيجعلها أقوى.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.*
يعتبر تعلّم شرب السوائل بشكل مستقل خطوة أساسية في نمو أي طفل. ونحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا. وطبعًا إن الحلول التي نقدمها والتي تضمن أفضل مستوى من الجودة هي خالية من مادة BPA وتم تطويرها لضمان الراحة والصحة.
يتميّز الكوب سعة 10 أونصات بحجم مثالي لتزويد طفلك بكمية المياه الكافية لجسمه طوال اليوم وفي أوقات نشاطه. وبفضل تصميم الغطاء القلّاب، تبقى القشّة نظيفة أثناء التنقل. بالإضافة إلى ذلك، يسهل على الطفل حمل الكوب والإمساك به بيديه الصغيرتَين بفضل التصميم ذات المنحنيات والمقاوم للانزلاق، ليتمكّن طفلك بالتالي من تطوير مهارات الشرب بثقة واستقلالية.
حجم الكوب
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مراحل التنمية
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