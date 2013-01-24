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Philips Avent

أكواب مزوّدة بقشة

SCF797/00
Avent
العثور على الدعم لهذا المنتج
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • يمكن استبدال القشّة بسهولة عند الحاجة يمكن استبدال القشّة بسهولة عند الحاجة يمكن استبدال القشّة بسهولة عند الحاجة
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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    SCF797/00
    العثور على الدعم لهذا المنتج

    يمكن استبدال القشّة بسهولة عند الحاجة

    تتضمّن مجموعة القشّات البديلة لكوب Bendy من Philips Avent قشتَين. وهي مثالية لاستبدال جزء مفقود أو لتحديث القشّة، للحفاظ على الكوب نظيفًا وصحيًا لاستخدامه في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    يمكن استبدال القشّة بسهولة عند الحاجة

    تتضمّن مجموعة القشّات البديلة لكوب Bendy من Philips Avent قشتَين. وهي مثالية لاستبدال جزء مفقود أو لتحديث القشّة، للحفاظ على الكوب نظيفًا وصحيًا لاستخدامه في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

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      يمكن استبدال القشّة بسهولة عند الحاجة

      حافظ على الشكل المثالي للكوب المزوّد بقشّة!

      • مجموعة القشّات البديلة
      • 2 قمع وصمام
      مناسبة لكل أكواب Bendy المزوّدة بقشّة

      مناسبة لكل أكواب Bendy المزوّدة بقشّة

      استخدمها كما هي متوفرة في الحزمة لأكواب Bendy المزوّدة بقشّة سعة 10 أونصات. أما بالنسبة إلى الأكواب المزوّدة بقشّة سعة 7 أونصات، فاستعِن بمقص من المنزل لتقصير القشّة 3 سم. لإمكانية قياس سهل، تحقق من جانب العلبة.

      الجزء الأسفل من القشّة مثني لتسهيل شرب السوائل حتى النقطة الأخيرة

      الجزء الأسفل من القشّة مثني لتسهيل شرب السوائل حتى النقطة الأخيرة

      إن الجزء الأسفل من القشّة مثني لتصل القشّة بسهولة إلى السائل، ممّا يسمح بالشرب بالوضعية الطبيعية.

      قشّة طرية من السيليكون مع صمام مضمّن مانع للتسرّب

      قشّة طرية من السيليكون مع صمام مضمّن مانع للتسرّب

      تم دمج صمام مانع للتسرّب داخل القشّة الطرية من السيليكون لتجنب التسبّب بالفوضى أثناء شرب السوائل.

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      قابلة للغسل في غسالة الأطباق

      يمكن غسل القشّة البديلة في الجلاية لراحة قصوى.

      تتابع أكواب Philips Avent نمو طفلك

      يعتبر تعلّم شرب السوائل بشكل مستقل خطوة أساسية في نمو أي طفل. ونحن ندعم رحلة الأطفال نحو تحقيق هذا الهدف، فنساعد في تمكين عملية انتقال سهلة من الرضاعة الطبيعية أو الرضّاعة إلى الكوب المفتوح. ومن خلال التعلّم من المتخصصين في مجال الرعاية الصحية، تساعد الحلول المختلفة التي نقدمها، مع الحلمات والأقماع الطرية والقاسية والقشّات والحواف المناسبة للشرب بمقدار 360 درجة، في تتبع نمو طفلك وتحفيز مهارات شرب السوائل والحركة التي اكتسبها حديثًا. وقد تم تطويل الحلول التي نقدمها والتي تضمن أفضل مستوى من الجودة لضمان الراحة والصحة.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        قشّتان بديلتان
        مناسبتان للأكواب سعة 7 أونصات وسعة 10 أونصات

      • بلد المنشأ

        إندونيسيا
        نعم

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