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    Avent SCF796/02 Straw Cups

    SCF796/02

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCF796/02 Straw Cups

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    مراجعة كل أكواب مزوّدة بقشة

    الجزء الأسفل من القشّة مثني لتسهيل شرب السوائل حتى النقطة الأخيرة

    الجزء الأسفل من القشّة مثني لتسهيل شرب السوائل حتى النقطة الأخيرة

    إن الجزء الأسفل من القشّة مثني لتصل القشّة بسهولة إلى السائل، ممّا يسمح بالشرب بالوضعية الطبيعية.

    تصميم مضمّن من صمام مانع للتسرّب وغطاء قلّاب للقشّة لمنع انسكاب السوائل

    تصميم مضمّن من صمام مانع للتسرّب وغطاء قلّاب للقشّة لمنع انسكاب السوائل

    تم تزويد القشّة بصمام مضمّن مانع للتسرّب لتجنب انسكاب السوائل. أمّا الغطاء القلّاب للقشّة فيحميها ويمنع التسرّب أثناء التنقل.

    عدد قطع قليل، يسهل تجميعها وتنظيفها (قابلة للغسل في الجلاية)

    عدد قطع قليل، يسهل تجميعها وتنظيفها (قابلة للغسل في الجلاية)

    يمكن تجميع كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent وفكّه بسهولة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن غسل كل القطع في الجلاية لراحة قصوى.

    نمو الفم بشكل صحي

    نمو الفم بشكل صحي

    يسمح كوب Bendy المزوّد بقشّة من Philips Avent بنمو صحي لفم طفلك ويمرّن عضلات الفم فيجعلها أقوى.* وقد تم تطويره بمساعدة الخبراء ليكون أفضل كوب نقدّمه مع قشّة.*

    مقبضان مريحان وقشّة طرية - مثالي للأطفال الصغار

    تم تصميم المقبضين المضمّنين بشكل مريح للطفل، ممّا يسمح له بإمساك الكوب بسهولة بيديه الصغيرتين. أمّا القشّة الطرية والمرنة فهي لطيفة على لثة الطفل. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر الكوب مثاليًا لشرب السوائل بالقشّة للمرة الأولى بفضل حجمه الصغير ووزنه الخفيف.

    المواصفات التقنية

    • محتويات العبوة

      الكوب
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      غطاء قلّاب للماصّة
      1
      الماصّة
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    Badge-D2C

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