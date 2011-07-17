SCF764/00
تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً
تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت!إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
بلد المنشأ
محتويات العبوة
مراحل التنمية
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.