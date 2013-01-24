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Philips Avent

أكواب مزوّدة بقشة

SCF764/00
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً
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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    SCF764/00
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

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    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    العثور على منتجات مماثلة

    Philips Avent أكواب مزوّدة بقشة

    تُبقي الكوب المزوّد بقشة نظيفاً دائماً

    تتضمن مجموعة القشّات البديلة مع الفرشاة SCF764/00 من Philips Avent مجموعتَين من القشّات الإضافية وفرشاة تنظيف. ويشير ذلك إلى إمكانية الحفاظ على القشّة نظيفة وصحية في الكوب لاستخدامها في أي وقت! إكتشف كلّ المميزات

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      قشات إضافية مصنوعة من السيلكون مع فرشاة للتنظيف

      • تشكيلة من القشات الإضافية
      • مع فرشاة
      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

      .

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
        • الأطفال بعمر 18 شهراً أو أكثر
        الصين
        نعم

      • المحتويات

        فرشاة
        1  قطعة
        قشات إضافية
        تشكيلتان

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