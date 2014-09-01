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  • شرب بدون تسرّب شرب بدون تسرّب شرب بدون تسرّب

    Philips Avent كوب مع قمع

    SCF751/03

    شرب بدون تسرّب

    يتميّز كوب الشرب الجديد من Philips Avent بأنه خالٍ من مادة BPA وهو مزوّد بصمام يضمن عدم التسرّب مع براءة اختراع معلّقة. سيتمكّن طفلك من الشرب بسهولة بفضل المقبضَين والفتحة الطرية. إنه سهل الاستخدام لطفلك ومريح لك.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent كوب مع قمع

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    مراجعة كل أكواب مع قمع

    شرب بدون تسرّب

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    • شرب بدون تسرّب
    • 7 أونصات/200
    • للأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
    كل القطع آمنة للغسل في الجلاية لتوفير أقصى قدر من الراحة

    كل القطع آمنة للغسل في الجلاية لتوفير أقصى قدر من الراحة

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    قمع بزاوية للحد من إمالة الرأس

    قمع بزاوية للحد من إمالة الرأس

    تم تصميم القمع بزاوية لمساعدة الأطفال على الشرب من الكوب للمرة الأولى بسهولة من دون إمالة الرأس إلى الخلف كثيرًا.

    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    هذا الكوب مصنوع من مواد خالية من مادة BPA

    إن هذا الكوب من Philips Avent مصنوع من مواد خالية من مادة BPA.

    متوافق مع رضّاعات وأكواب Philips Avent

    متوافق مع رضّاعات وأكواب Philips Avent

    إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/أكواب My First Big Kid. يمكنكِ من ثمّ المزج بينها للحصول على الكوب المثالي الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلكِ.

    مقابض كوب تدريب ناعمة الملمس للأيدي الصغيرة

    مقابض كوب تدريب ناعمة الملمس للأيدي الصغيرة

    تساعد مقابض كوب التدريب طفلكِ على إمساك الكوب والشرب منه بشكل مستقل. تم تصميم هذه المقابض لتناسب الأيدي الصغيرة لكي يتمكن الطفل من الإمساك بها بسهولة، وهي مغطاة بالمطاط لتوفير قبضة غير قابلة للانزلاق.

    غطاء صحي للمحافظة على نظافة الكوب أثناء التنقل

    يساعد الغطاء الصحي على إبقاء القمع نظيفًا، سواء كان في المنزل أو أثناء التنقل.

    ما من تسرّب! هذا ما تؤكده الأمهات

    لا فوضى بعد الآن! يضمن الصمام الجديد، رهن تسجيل براءة اختراع، خروج المياه فقط عندما يشرب الطفل من القمع.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      قطعة غيار
      Replacement spout SCF252

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      0.1  كلغ
      أبعاد الصندوق F
      178 x‏ 125 x‏ 90  ملليمترًا
      عدد صناديق F في صندوق A
      6  قطعة

    • بلد المنشأ

      إندونيسيا
      Yes

    • المادة

      كوب بفوهة
      • Polypropylene
      • TPE

    • محتويات العبوة

      قمع طري
      1  قطعة
      غطاء صحي سهل التركيب
      1  قطعة
      المقبض
      1  قطعة
      صمام
      1  قطعة
      كوب (سعة 200 مل/7 أونصات)
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

    Badge-D2C

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