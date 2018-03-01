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  • سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF696/17

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

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    مراجعة كل رضّاعات الأطفال Natural

    سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية

    • رضّاعة
    • 11 أونصة/330 مل
    • حلمة تتيح التدفق المتوسط
    • الأطفال بعمر ثلاثة أشهر أو أكثر
    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).

    شكل صحي لراحة قصوى

    شكل صحي لراحة قصوى

    بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى حين يمسكها الطفل بيديه الصغيرتين جداً.

    استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

    استخدام وتنظيف بسيط، تجميع سريع وسهل

    تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.

    تتوفر بأحجام مختلفة

    تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Natural بـ 4 أحجام: أونصتان/60 مل و4 أونصات/125 مل و9 أونصات/260 مل و11 أونصة/330 مل. تتوفر كل الرضّاعات في حزم فردية ومتعددة.

    تتوافق مع مجموعة Philips Avent

    تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Natural مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.

    تثق بنا الأمهات منذ 1984

    تعمل شركة Philips Avent منذ عام 1984 على تصميم منتجات مستوحاة من الطبيعة وتصنيعها، وقد تم العمل على تطوير هذه المنتجات أيضًا من خلال إجراء أبحاث مكثّفة وتجارب سريرية.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل مريح
      • عنق عريض

    • المادة

      الزجاجة
      • بولي بروبيلين
      • خالٍ من مادة BPA*
      حلمة
      • سيليكون
      • خالٍ من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      سهولة الاستخدام
      • Easy to assemble
      • Easy to clean
      • Easy to hold
      • Dishwasher & microwave safe

    • الزجاجة

      المادة
      خالٍ من مادة BPA*
      السعة
      11 أونصة/330 مل

    • الوظائف

      رضاعة
      الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      حلمة
      • Unique comfort petals
      • Advanced anti-colic system
      • Extra soft and flexible nipple
      • Natural latch on

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0‏-12 شهرًا

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
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