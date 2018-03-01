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  • الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

    SCF694/17

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent رضّاعة Natural للأطفال

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    الطريقة الطبيعية لإرضاع الطفل من الرضّاعة

    • رضّاعة
    • 9 أونصة/260 ملليلتر
    • حلمة تدفق بطيء
    • شهر واحد أو أكثر
    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    التقام الحلمة بطريقة طبيعية بفضل الحلمة العريضة على شكل الثدي

    تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    بتلات فريدة لحلمة طرية ومرنة من دون انقباض

    تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    نظام متطور مضاد للمغص بفضل تصميم مبتكر بصمام مزدوج

    يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.

    شكل صحي لراحة قصوى

    شكل صحي لراحة قصوى

    بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى حين يمسكها الطفل بيديه الصغيرتين جداً.

    تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

    تتوافق مع مجموعة Natural من Philips Avent

    تتطابق رضّاعة Natural الجديدة من Philips Avent مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. ننصح باستخدام رضّاعات من نوع Natural فقط مع حلمات الرضاعة من نوع Natural.

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA*

    تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية* من مادة BPA (البوليبروبيلين).

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    سهولة الاستخدام والتنظيف، سرعة وسهولة في التجميع

    توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.

    تتوفر بأحجام مختلفة

    تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Natural بـ 4 أحجام: أونصتان/60 مل و4 أونصات/125 مل و9 أونصات/260 مل و11 أونصة/330 مل. تتوفر كل الرضّاعات في حزم فردية ومتعددة.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • شكل مريح
      • عنق عريض
      اللون
      زهري

    • المادة

      الزجاجة
      • بولي بروبيلين
      • خالٍ من مادة BPA*
      حلمة
      • سيليكون
      • خالٍ من مادة BPA*

    • محتويات العبوة

      رضّاعة الأطفال
      1  قطعة

    • سهولة الاستخدام

      استخدام الرضّاعة
      • سهولة الحمل
      • سهولة التجميع
      • سهل التنظيف

    • الزجاجة

      المادة
      خالٍ من مادة BPA*

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      نظام متقدم مضاد للمغص
      رضاعة
      • التقام بطريقة طبيعية
      • الجمع بسهولة ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية
      حلمة
      • Unique comfort petals
      • Extra soft and flexible teat

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      0‏-12 شهرًا

    • اختلافات في تصميم الزجاجة

      اللون
      زهري

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    • 0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
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