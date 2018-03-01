SCF693/17
سهولة التوفيق مع الرضاعة الطبيعية
تساعد الرضّاعة الجديدة على جعل الرضاعة بالرضّاعة أمرًا طبيعيًا أكثر بالنسبة لكِ ولطفلك. إذ تتميز الحلمة بتصميم البتلة المبتكر لتوفير رضاعة طبيعية تشبه الرضاعة من الثدي، وبالتالي تسهل على طفلك الجمع ما بين الرضاعة بالرضّاعة والرضاعة الطبيعية.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تقوم الحلمة العريضة على شكل الثدي بتعزيز الالتقام بطريقة طبيعية كما في حال الرضاعة الطبيعية، ما يسهّل على الطفل الجمع ما بين الرضاعة بواسطة الرضّاعة والرضاعة الطبيعية.
تزيد البتلات الموجودة داخل الحلمة من طراوة هذه الأخيرة ومرونتها من دون أن تؤدي إلى انقباضها. سيستمتع طفلك برضاعة مريحة بشكل أكبر.
يساهم التصميم المبتكر المزوّد بصمام مزدوج في تخفيف المغص والانزعاج من خلال إدخال الهواء في الرضّاعة وليس في بطن الطفل.
بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى حين يمسكها الطفل بيديه الصغيرتين جداً.
تساهم الرضّاعة ذات العنق العريض في تسهيل عملية التعبئة والتنظيف. فهي تتألف من بعض القطع التي يمكن تجميعها بسرعة وسهولة.
تم صنع رضّاعة Philips Avent من نوع Natural من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).
تعمل شركة Philips Avent منذ عام 1984 على تصميم منتجات مستوحاة من الطبيعة وتصنيعها، وقد تم العمل على تطوير هذه المنتجات أيضًا من خلال إجراء أبحاث مكثّفة وتجارب سريرية.
تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Natural مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات ومقابض الأكواب من نوع Classic. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Natural مع حلمات الرضاعة من نوع Natural فقط.
تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Natural بـ 4 أحجام: أونصتان/60 مل و4 أونصات/125 مل و9 أونصات/260 مل و11 أونصة/330 مل. تتوفر كل الرضّاعات في حزم فردية ومتعددة.
تصميم
المادة
محتويات العبوة
سهولة الاستخدام
الزجاجة
الوظائف
مراحل التنمية
اختلافات في تصميم الزجاجة
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