تثق بنا الأمهات منذ 1984

تعمل شركة Philips Avent منذ عام 1984 على تصميم منتجات مستوحاة من الطبيعة وتصنيعها، وقد تم العمل على تطوير هذه المنتجات أيضًا من خلال إجراء أبحاث مكثّفة وتجارب سريرية.