SCF686/17
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**
بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى لأيدي الطفل يديه الصغيرتين جداً.
عندما يرضع الطفل، يلتوي الصمام الفريد على الحلمة للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن طفلك.*
إن رضّاعة Philips Avent من نوع Classic+ مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA* (بوليبروبيلين).
توفر الرضّاعة التي تتميز بحجم عنق عريض سهولة التعبئة والتنظيف. وهي تتكون من قطع قليلة تتيح تجميعها بسرعة وسهولة.
تتوفر رضّاعة Philips Avent من نوع Classic بمعدلات تدفق مختلفة لتتوافق مع نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة.
تذكري دائمًا استخدام رضّاعة Philips Avent من نوع Classic مع حلقة الضبط (مزودة مع كل رضّاعة Philips Avent من نوع Classic).
يتكيّف الصمام الفريد على الحلمة وفقًا لوتيرة رضاعة الطفل. كذلك، يتدفق الحليب بحسب السرعة التي يختارها طفلك فقط، لتخفيض احتمال رضاعة كمية حليب زائدة والتقيؤ والتجشؤ والغازات
تتوافق رضّاعة Philips Avent من نوع Classic مع مجموعة Philips Avent، باستثناء الرضّاعات من نوع Natural. لذا، نوصيك باستخدام الرضّاعات من نوع Classic مع حلمات الرضاعة من نوع Classic فقط.
لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.