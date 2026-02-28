ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF680/61
مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج*
ما زالت تثق الأمهات برضّاعات Classic التي نقدّمها على مدار 30 سنة، لتثبت أنها الخيار المفضل لدى الكثير من الأمهات. فهي مصممة لتوفير رضاعة سهلة ورائعة، كما أنها مثبتة سريريًا على أنها مخفّفة للمغص والانزعاج.*
رضّاعة
4 أونصات/125 مل
حلمة تدفق لحديثي الولادة
من تاريخ الولادة وما فوق
يتكيّف الصمام الفريد على الحلمة وفقًا لوتيرة رضاعة الطفل. كذلك، يتدفق الحليب بحسب السرعة التي يختارها طفلك فقط، لتخفيض احتمال رضاعة كمية حليب زائدة والتقيؤ والتجشؤ والغازات
يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**
بفضل شكلها الفريد، يسهل حمل الرضّاعة ومسكها في أي اتجاه لراحة قصوى، حتى لأيدي الطفل يديه الصغيرتين جداً.
المراجعات
0% من مادة BPA، تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011
أظهرت إحدى الدراسات العلمية أن نسبة المغص لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة Avent أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى معروفة في الأسواق.