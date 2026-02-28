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Philips AventSCF663/28 Natural baby bottle extra durable

SCF663/28

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مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**

يسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

يسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

أثناء رضاعة طفلك، تنثني الشفة الفريدة على حلمة Avent للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل. وبالتالي يتحكم طفلك في تدفق الحليب تمامًا كالرّضاعة الطبيعية.

تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.

المواصفات التقنية

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