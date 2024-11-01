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  • رضاعة كاملة ، نوم وفير رضاعة كاملة ، نوم وفير رضاعة كاملة ، نوم وفير

    Avent رضّاعة Classic للأطفال من مادة PES

    SCF660/27

    رضاعة كاملة ، نوم وفير

    إن حالة الاضطراب لدى الأطفال هي من أكثر الحالات الشائعة التي تحثّهم على البكاء. تساهم رضّاعة Classic المتطورة من Philips Avent في التخفيف من المغص*** والاضطراب بشكل ملحوظ. وتنخفض نسبة الاضطراب في الليل تحديدًا.**

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent رضّاعة Classic للأطفال من مادة PES

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    رضاعة كاملة ، نوم وفير

    تساعد على تهدئة الطفل، خاصة خلال الليل**

    • رضّاعتان
    • 4 أونصات/125 مل
    • حلمة تدفق لحديثي الولادة
    • من تاريخ الولادة وما فوق
    مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

    مثبتة علميًا بأنها قادرة على التخفيف من حالة الاضطراب بشكل ملحوظ

    يُعتبر النوم والتغذية من العناصر الحيوية لصحة طفلك وسعادته. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية لمعرفة ما إذا كان تصميم الرضّاعة يؤثر في "سلوك الطفل". وقد أثبتت رضّاعة Philips Avent من نوع Classic قدرتها على تخفيض مدة الاضطراب بـ 28 دقيقة تقريبًا في اليوم مقارنة بالرضّاعات الأخرى (46 دقيقة مقابل 74 دقيقة، p=0.05). وكان ذلك واضحًا بشكل خاص أثناء الليل.**

    يسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

    يسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل

    أثناء رضاعة طفلك، تنثني الشفة الفريدة على حلمة Avent للسماح للهواء بالدخول إلى الرضّاعة بدلاً من دخوله إلى بطن الطفل. وبالتالي يتحكم طفلك في تدفق الحليب تمامًا كالرّضاعة الطبيعية.

    تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

    تتوفر الحلمات بـ 5 معدلات تدفق مختلفة

    تتوفر الحلمات ب 5 معدلات تدفق مختلفة.

    هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PES الخالية من مادة الBPA

    هذه الرضّاعة مصنوعة من مواد PES الخالية من مادة الBPA

    ثلاثة مكونات فقط لتسهيل تنظيفها

    تتكوّن الرضّاعة من Philips Avent من ثلاثة مكونات فقط لتسهيل التنظيف كما تتكوّن من غطاء مستدير لتخزينها ونقلها بطريقة تضمن نظافتها. وقد تم إجراء دراسة سريرية عشوائية تمت فيها مقارنة تصميم رضّاعة Philips Avent مع تصميم رضّاعة تحمل علامة تجارية رائدة أخرى على مدى 12 شهرًا. وقد تبيّن أن رضى الأمهات من ناحية سهولة التنظيف (p=0.04) وسهولة التجميع (p=0.02) أفضل بكثير عندما يتعلق الأمر برضّاعة Philips Avent.

    مواد PES عسلية اللون خالية من مادة الBPA لتأمين متانة إضافية

    هذه الرضّاعة الخالية من مادة الBPA (خالية من مادة بيسفينول أ) مصنوعة من مواد PES عسلية اللون لتأمين متانة إضافية

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      تصميم الرضّاعة
      • سهولة التجميع
      • سهل التنظيف
      • سهولة الحمل
      • عنق عريض

    • المادة

      خالية من مادة BPA*
      نعم

    • محتويات العبوة

      رضّاعة Classic متطورة
      2  قطعة

    • الزجاجة

      السعة
      125  أونصة
      المادة
      • خالية من مادة BPA
      • متينة للغاية

    • الوظائف

      صمام مضاد للمغص
      صمام مكون من قطعة واحدة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر
      • الأطفال بين 0 و6 أشهر

    Badge-D2C

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    الآراء

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    • أظهرت إحدى الدراسات السريريّة أن نسبة الاضطراب لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أفنت أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى. (تم إجراء الدراسة من قِبل Institute of Child Health, London. 2008.‎)
    • ** أظهرت إحدى الدراسات العلمية أن نسبة المغص لدى الأطفال بعمر الأسبوعين الذين يرضعون الحليب من رضّاعة Avent أقل مما هي عليه لدى الأطفال الذين يرضعون الحليب من رضّاعة أخرى معروفة في الأسواق.
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