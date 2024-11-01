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  • خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب

    Avent كوب التدريب على الشرب بعد الرضّاعة

    SCF625/01

    خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب

    يأتي طقم التدريب على الشرب بعد الرضّاعة Avent من Philips مزوّدًا بقمع طري ومقابض يسهل الإمساك بها لمساعدة طفلك في تعلّم الشرب بمفرده.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent كوب التدريب على الشرب بعد الرضّاعة

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    • 125 مل/ 4 أونصات
    قمع طري

    قمع طري

    مصمّم للثة الطفل الحساسة

    منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

    منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

    يحتوي هذا المنتج على 0% BPA

    يتضمن مقابض تدريب

    أضيفي المقابض إلى الرضّاعة والحلمة اللتين تستخدمهما طفلتك لمساعدتها على تعلم الشرب بمفردها

    يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

    إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

    المواصفات التقنية

    • أبعاد المنتج ووزنه

      العمق
      60  ملليمترًا
      الارتفاع
      130  ملليمترًا
      الطول
      110  ملليمترًا
      الوزن
      89  غ

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      كوب التدريب على الشرب بعد الرضّاعة
      1  قطعة
      قمع طري
      1  قطعة
      مقابض التدريب
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر 4 أشهر أو أكثر

    Badge-D2C

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