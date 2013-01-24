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Avent كوب التدريب على الشرب بعد الرضّاعة

SCF625/01
Avent
  • خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب
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    Avent كوب التدريب على الشرب بعد الرضّاعة

    SCF625/01

    خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب

    يأتي طقم التدريب على الشرب بعد الرضّاعة Avent من Philips مزوّدًا بقمع طري ومقابض يسهل الإمساك بها لمساعدة طفلك في تعلّم الشرب بمفرده.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent كوب التدريب على الشرب بعد الرضّاعة

    خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب

    يأتي طقم التدريب على الشرب بعد الرضّاعة Avent من Philips مزوّدًا بقمع طري ومقابض يسهل الإمساك بها لمساعدة طفلك في تعلّم الشرب بمفرده.

    خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب

    يأتي طقم التدريب على الشرب بعد الرضّاعة Avent من Philips مزوّدًا بقمع طري ومقابض يسهل الإمساك بها لمساعدة طفلك في تعلّم الشرب بمفرده.

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent كوب التدريب على الشرب بعد الرضّاعة

    خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب

    يأتي طقم التدريب على الشرب بعد الرضّاعة Avent من Philips مزوّدًا بقمع طري ومقابض يسهل الإمساك بها لمساعدة طفلك في تعلّم الشرب بمفرده.

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      خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب

      كوب مع قمع طري

      • 125 مل/ 4 أونصات
      قمع طري

      قمع طري

      مصمّم للثة الطفل الحساسة

      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      منتج خالٍ من مادة BPA بنسبة 0%

      يحتوي هذا المنتج على 0% BPA

      يتضمن مقابض تدريب

      أضيفي المقابض إلى الرضّاعة والحلمة اللتين تستخدمهما طفلتك لمساعدتها على تعلم الشرب بمفردها

      يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

      إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        قمع طري
        1  قطعة
        كوب التدريب على الشرب بعد الرضّاعة
        1  قطعة
        المرحلة
        الأطفال بعمر 4 أشهر أو أكثر
        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        مقابض التدريب
        1  قطعة

      • أبعاد المنتج ووزنه

        العمق
        60  ملليمترًا
        الارتفاع
        130  ملليمترًا
        الطول
        110  ملليمترًا
        الوزن
        89  غ

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