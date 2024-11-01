SCF625/01
خطوة الطفل الأولى لاستخدام الكوب
يأتي طقم التدريب على الشرب بعد الرضّاعة Avent من Philips مزوّدًا بقمع طري ومقابض يسهل الإمساك بها لمساعدة طفلك في تعلّم الشرب بمفرده.
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
مصمّم للثة الطفل الحساسة
يحتوي هذا المنتج على 0% BPA
أضيفي المقابض إلى الرضّاعة والحلمة اللتين تستخدمهما طفلتك لمساعدتها على تعلم الشرب بمفردها
إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والأكواب المخصصة للبالغين/My First Big Kid. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.
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