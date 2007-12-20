SCF612/10
نظام التخزين Avent من Philips لتخزين سهل
إن نظام التخزين Avent من Philips عبارة عن نظام تخزين متعدد الاستخدامات وموّفر للمساحة. وقد تم تصميمه بحيث يتماشى مع نمو طفلك. استخدمي الكوب نفسه لتخزين حليبك وطعام الطفل. وهو يتلاءم مع كل شافطات حليب الأم وحلمات Avent من Philips.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
أكواب يسهل وضع علامة عليها لمساعدتك على تتبّع التواريخ والمحتويات
لتخزين ونقل آمنين
مثالية للتخزين والنقل
تتوافق حاويات تخزين حليب الأم مع كل شافطات حليب الأم والحلمات من Philips Avent.
يمكن تخزين أكواب Philips Avent في الثلاجة أو المجمدة ويمكن تنظيفها في الجلاية
بلد المنشأ
المادة
محتويات العبوة
الوظائف
مراحل التنمية
التصميم المدمج
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