النظافة أثناء التنقل

يشكّل كوب الشرب Avent من Philips للأطفال الصغار خطوة بسيطة تسمح بانتقال الطفل من استخدام الرضّاعة إلى الكوب. ويحافظ الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على القمع نظيفًا بشكل دائم، حتى أثناء التنقل. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه