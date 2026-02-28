ضمان لمدة عامين
تم إيقافه
SCF606/06
النظافة أثناء التنقل
يشكّل كوب الشرب Avent من Philips للأطفال الصغار خطوة بسيطة تسمح بانتقال الطفل من استخدام الرضّاعة إلى الكوب. ويحافظ الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على القمع نظيفًا بشكل دائم، حتى أثناء التنقل. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه
سعة 200 مل
للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
مع قمع طري ومقابض
يتحكّم الصمام المبتكر الخاص بكوب القمع من Philips Avent في التدفق ويضمن عدم حدوث أي تسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه
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