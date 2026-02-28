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Philips Aventكوب مزيّن للفتيان الصغار

SCF606/05

النظافة أثناء التنقل

يشكّل كوب الشرب Avent من Philips للأطفال الصغار خطوة بسيطة تسمح بانتقال الطفل من استخدام الرضّاعة إلى الكوب. ويحافظ الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على القمع نظيفًا بشكل دائم، حتى أثناء التنقل. وهو يمنع التسرب بشكل مذهل سواء هزّه أو رميه في الهواء، ويسهل الشرب منه في الوقت نفسه

عرض جميع المزايا

لا تسرب، يسهل الشرب منه

النظافة أثناء التنقل

  • سعة 200 مل

  • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

  • مع قمع طري ومقابض

قمع طري مع صمام مبتكر مانع للتسرب

قمع طري مع صمام مبتكر مانع للتسرب

يتحكّم الصمام المبتكر الخاص بكوب القمع من Philips Avent في التدفق ويضمن عدم حدوث أي تسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه

يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

المواصفات التقنية

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