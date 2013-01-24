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Avent

كوب للأطفال

SCF602/42
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب
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    Avent كوب للأطفال

    SCF602/42
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    إن أكواب Avent السحرية تمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّها أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ويسهل الشرب منها في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    Avent كوب للأطفال

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    إن أكواب Avent السحرية تمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّها أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ويسهل الشرب منها في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    إن أكواب Avent السحرية تمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّها أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ويسهل الشرب منها في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

    Avent كوب للأطفال

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    إن أكواب Avent السحرية تمنع التسرب بشكل مذهل سواء تم هزّها أو رميها في الهواء أو حتى قلبها على جانبها، ويسهل الشرب منها في الوقت نفسه. بالإضافة إلى ذلك، تتلاءم الأقماع المزودة بصمامات أيضًا مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرب. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل spout-cups

      انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

      لا تسرب، يسهل الشرب منه

      • سعة 260 مل
      • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
      • مع قمع طري ومقابض
      مقابض قابلة للفك، ويسهل الإمساك بها

      مقابض قابلة للفك، ويسهل الإمساك بها

      يمكنك توصيل المقابض التي يسهل الإمساك بها بالرضّاعة لمساعدة الطفل على الشرب بمفرده

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      مقياس السعة متوفر على الكوب

      يتحكم صمام سحري مبتكر في التدفق لمنع التسرب

      يتحكم صمام سحري مبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة

      المواصفات التقنية

      • بلد المنشأ

        إنكلترا
        نعم

      • المحتويات

        مقابض سحرية
        1  قطعة
        قمع للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية
        1  قطعة
        كوب سحري (260 مل/ 9 بوصات)
        1  قطعة

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