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  • انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    Philips Avent كوب للأطفال

    SCF602/01

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    إن الكوب السحري من Philips Avent الخالي من مادة BPA يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء أو حتى قلبه على جانبه، كما يسهل الشرب منه. تتلاءم الفتحات المزودة بصمامات مع الرضّاعات بحيث تصبح هي أيضًا مانعة للتسرّب.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent كوب للأطفال

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    انتقال سهل من الرضّاعة إلى الكوب

    لا تسرب، يسهل الشرب منه

    • سعة 260 مل
    • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
    يحافظ الغطاء الثابت على نظافة القمع

    يحافظ الغطاء الثابت على نظافة القمع

    يحافظ الغطاء الثابت على نظافة القمع أثناء التنقل ويضمن نقل الكوب من دون حدوث أي تسرّب

    قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

    قمع مانع للتسرب مع صمام مبتكر

    يتحكّم الصمام المبتكر في التدفق لمنع التسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه.

    قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

    قمع صلب للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر

    قمع مقاوم للعضّ للطفل الذي يشرب بثقة من الكوب، مثالي للأطفال في مرحلة التسنين

    مقياس السعة متوفر على الكوب

    مقياس السعة متوفر على الكوب

    مقياس السعة متوفر على الكوب لتحضير شراب الأطفال بسهولة

    قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

    قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

    يمكن استخدام الأكواب والأقماع والمقابض مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم مباشرةً أو استخدام الحلمة بدلاً من القمع عند إرضاع الطفل. كما يمكن وضع المقابض والقمع الطري على الرضّاعة لتأمين عملية انتقال سهلة من الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب

    يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

    يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

    يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

    يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      مقابض سحرية
      1  قطعة
      قمع للأطفال ما بين السنة الأولى والثانية
      1  قطعة
      كوب سحري (260 مل/ 9 بوصات)
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر سنة واحدة أو أكثر

    Badge-D2C

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