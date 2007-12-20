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  • النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل النظافة أثناء التنقل

    Philips Avent كوب للأطفال

    SCF600/12

    التصنيف الإجمالي / 5
    • الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء الآراء

    النظافة أثناء التنقل

    يُعد كوب الشرب من Philips Avent للأطفال بمثابة خطوة بسيطة تسمح بانتقال الطفل من الرضّاعة إلى الكوب. أما الغطاء القلاّب فيحافظ على الفتحة نظيفة في كل الأوقات، حتى أثناء التنقل. وهو يمنع التسرّب بشكل مذهل سواء أتم هزّه أم رميه في الهواء، كما يسهل الشرب منه.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent كوب للأطفال

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    مراجعة كل أكواب مع قمع

    النظافة أثناء التنقل

    لا تسرب، يسهل الشرب منه

    • سعة 200 مل
    • للأطفال بعمر 12 شهراً أو أكثر
    • مع قمع طري ومقابض
    قمع طري مع صمام مبتكر مانع للتسرب

    قمع طري مع صمام مبتكر مانع للتسرب

    يتحكّم الصمام المبتكر الخاص بكوب القمع من Philips Avent في التدفق ويضمن عدم حدوث أي تسرب، حتى لو تم وضعه بطريقة مقلوبة أو تركه على جانبه

    قمع طري ومرن لتأمين تنفيذ الخطوة الأولى بطريقة سهلة

    قمع طري ومرن لتأمين تنفيذ الخطوة الأولى بطريقة سهلة

    يُعد القمع الطري والمرن مثالياً لتأمين الانتقال من الرضاعة الطبيعية أو الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب

    مقابض متوافقة مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة

    مقابض متوافقة مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة

    تتمتع المقابض بشكل يتوافق خصيصاً مع انحناء اليدين الصغيرتين كي تحملاها بسهولة. ويمكن تركيب هذه المقابض أو نزعها بطريقة سهلة بحيث يمكن استخدام الأكواب مع المقابض أو بدونها

    مقياس السعة متوفر على الكوب

    مقياس السعة متوفر على الكوب

    مقياس السعة متوفر على الكوب لتحضير شراب الأطفال بسهولة

    غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

    غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه للمحافظة على نظافة القمع

    يساعدك دائماً الغطاء الذي يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه على الاطمئنان إلى نظافة القمع في المنزل وأثناء التنقل.

    قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

    قابل للتبديل بشكل كامل مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة

    يمكن استخدام الأكواب والأقماع والمقابض مع مجموعة منتجات Philips Avent الكاملة، ويمكن توصيلها بشافطات حليب الأم مباشرةً أو استخدام الحلمة بدلاً من القمع عند إرضاع الطفل. كما يمكن وضع المقابض والقمع الطري على الرضّاعة لتأمين عملية انتقال سهلة من الرضاعة بواسطة الرضّاعة إلى الكوب

    يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

    يتوفر في الأكواب عدد قليل من القطع لتسهيل عملية التنظيف والتجميع

    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

    يمكن تنظيف جميع القطع في غسالة الأطباق بسهولة وأمان

    يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

    يمكن تعقيم الكوب بكامله لأغراض تتعلق بالنظافة

    المواصفات التقنية

    • بلد المنشأ

      إنكلترا
      نعم

    • محتويات العبوة

      قمع طري
      1  قطعة
      كوب سادة سعة 200 مل / 7 أونصات
      1  قطعة
      غطاء يبقى موصولاً بالكوب عند فتحه
      1  قطعة
      مقابض التدريب
      1  قطعة

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر

    Badge-D2C

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