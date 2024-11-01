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    Avent SCF563 Classic+ baby bottle

    SCF563

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Avent SCF563 Classic+ baby bottle

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    صمام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص*

    صمام مضاد للمغص ومثبت لقدرته على تخفيف المغص*

    تم تصميم الصمام المضاد للمغص الذي نقدّمه لمنع الهواء من الدخول إلى معدة طفلك وتخفيف المغص والانزعاج. ففيما يقوم طفلك بتناول الطعام من الرضّاعة، ينثني الصمام المدمج في الحلمة ليسمح بدخول الهواء إلى الرضّاعة ومنع تشكل فراغ هوائي، ويطرد الهواء باتجاه أسفل الرضّاعة، فيحتبس الهواء في الرضّاعة ويمنعه من التسلل إلى معدة الطفل، مما يساعد في تخفيف المغص والانزعاج.

    اضطراب أقل بنسبة 60% في الليل*

    اضطراب أقل بنسبة 60% في الليل*

    إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص تخفف الاضطراب. فيختبر الأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مستوى اضطراب أقل في الليل بنسبة 60% مقارنة بالأطفال الذين يتناولون الطعام بواسطة رضّاعة مضادة للمغص من علامة تجارية منافسة.*

    يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

    يمنع الملمس المضلّع الحلمة من الانقباض لرضاعة متواصلة

    يسمح شكل الحلمة بالتقام آمن ويساعد ملمسها المضلّع في منع الانقباض لرضاعة متواصلة ومريحة.

    تصميم مانع للتسرّب

    تصميم مانع للتسرّب

    تم تصميم الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها لمنع تسرّب الحليب أثناء الرضاعة وللاستمتاع بتجربة رضاعة ممتعة.

    سهولة في التنظيف والتجميع مع عدد قليل من القطع

    سهولة في التنظيف والتجميع مع عدد قليل من القطع

    تتميّز الرضّاعة المضادة للمغص التي نقدّمها بعدد قطع أقل لتجميع سريع وسهل.

    سهولة الحمل

    سهولة الحمل

    يسهل حمل هذه الرضّاعة والإمساك بها من أي اتجاه، بفضل شكلها الفريد.

    رضّاعة مع فتحة عريضة وزاوية مستديرة لعملية تنظيف سهلة

    رضّاعة مع فتحة عريضة وزاوية مستديرة لعملية تنظيف سهلة

    تتميّز الرضّاعة التي نقدّمها بفتحة عريضة وقطع أقل، لعملية تجميع أسهل ولتنظيف سريع ودقيق.

    مجموعة متوافقة بدءاً من الرضاعة الطبيعية ووصولاً إلى الكوب

    مجموعة متوافقة بدءاً من الرضاعة الطبيعية ووصولاً إلى الكوب

    يمكنك المزج بين شافطة الحليب والرضّاعة وأجزاء الكوب التي نقدمها وابتكار المنتج الذي يناسبك، عند الحاجة!

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA

    هذه الرضّاعة خالية من مادة BPA

    إن رضّاعة Philips Avent المضادة للمغص مصنوعة من مواد خالية من مادة BPA (بوليبروبيلين).

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    تتوفر حلمات بمعدلات تدفق مختلفة

    توفر مجموعة رضّاعات Philips Avent المضادة للمغص حلمات بمعدلات تدفق مختلفة لمواكبة نمو طفلك. تذكري أن مؤشرات العمر هي مؤشرات تقريبية بما أن الأطفال ينمون بمعدلات مختلفة. تتوفر كل الحلمات في حزم مزدوجة: معدل تدفق لحديثي الولادة ومعدل تدفق بطيء ومتوسط وسريع ومتغيّر، وللطعام السميك.

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