مصطلحات البحث

AR
EN
  • سهولة في الشرب سهولة في الشرب سهولة في الشرب

    Philips Avent كوب مع قمع

    SCF551/05

    سهولة في الشرب

    يُعتبر هذا الكوب المزوّد بقمع من Philips Avent رائعًا للأطفال الصغار بالسن والأهل في آن. فالقمع الطري المصنوع من السيليكون يسهّل عملية الشرب، أما عدد القطع القليل فيسهّل تنظيفه

    إكتشف كلّ المميزات

    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent كوب مع قمع

    منتجات مشابهة

    مراجعة كل أكواب مع قمع

    سهولة في الشرب

    كوب مع قمع طري لشرب السوائل بسهولة

    • سهولة في الشرب
    • 7 أونصات/200
    • للأطفال بعمر 6 أشهر أو أكثر
    • فتى
    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    كل القطع قابلة للغسل في غسالة الأطباق

    .

    قمع طري ومصنوع من السيليكون لسهولة في الشرب

    قمع طري ومصنوع من السيليكون لسهولة في الشرب

    يسهل شرب السوائل من قمع السيليكون المصنوع من قطعة واحدة، إذ يبدأ السائل بالتدفق عند الضغط على القمع.

    قمع سيليكون من قطعة واحدة لعملية تجميع سهلة

    تم دمج الصمام في القمع، لضمان عملية تجميع سهلة ومن دون فوضى.

    حاوية بشكل متموّج لإمكانية حمل بثبات

    تم تصميم حاوية كوب الشرب للسماح لطفلك بإمساكه بسهولة بيديه الصغيرتين.

    يتوافق مع الرضّاعات والأكواب من Philips Avent

    إن كل الرضّاعات والأكواب من Philips Avent متوافقة، باستثناء الرضّاعات الزجاجية والكوب المخصص للبالغين. لذلك، يمكنك المزج بينها للحصول على الكوب المثالي، الذي يتناسب مع احتياجات النمو الخاصة بطفلك.

    المواصفات التقنية

    • الملحقات

      قطعة غيار
      قمع بديل SCF246

    • الوزن والأبعاد

      وزن المنتج
      0.06  كلغ
      مقاييس المنتج الصافي باستثناء الأكسسوارات
      69‏x‏111‏x‏118  ملليمترًا

    • بلد المنشأ

      إندونيسيا
      نعم

    • محتويات العبوة

      قمع سيليكون
      1  قطعة
      كوب بفوهة
      بوليبروبيلين، مطاط السيليكون
      غطاء صحي
      1  قطعة
      كوب (سعة 200 مل/7 أونصات)
      1  قطعة

    Badge-D2C

    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    المنتجات المقترحة

    المنتجات التي تم عرضها مؤخرًا

    الآراء

    كن أول من يراجع هذا البند

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. كل الحقوق محفوظة.

    لرؤية موقعنا على ويب بأفضل طريقة، استخدم أحدث إصدار من Microsoft Edge أو Google Chrome أو Firefox.