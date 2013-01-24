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ينظّف البشرة وينعّمها
يجعل البشرة ناعمة ونظيفة. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ينظّف البشرة وينعّمها
يجعل البشرة ناعمة ونظيفة. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة.
ينظّف البشرة وينعّمها
يجعل البشرة ناعمة ونظيفة. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة.
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
ينظّف البشرة وينعّمها
يجعل البشرة ناعمة ونظيفة. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة.
مراحل النمو