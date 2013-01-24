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Avent

منظّف لطيف

SCF512/20
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
1 الجوائز
Avent
  • ينظّف البشرة وينعّمها ينظّف البشرة وينعّمها ينظّف البشرة وينعّمها
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    Avent منظّف لطيف

    SCF512/20
    التصنيف الإجمالي / 5
    1 الجوائز

    ينظّف البشرة وينعّمها

    يجعل البشرة ناعمة ونظيفة. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة.

    Avent منظّف لطيف

    ينظّف البشرة وينعّمها

    يجعل البشرة ناعمة ونظيفة. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة.

    ينظّف البشرة وينعّمها

    يجعل البشرة ناعمة ونظيفة. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة.

    Avent منظّف لطيف

    ينظّف البشرة وينعّمها

    يجعل البشرة ناعمة ونظيفة. ويزيل البقع الجافة من بشرة الطفل الحساسة فتبدو صحية وناعمة.

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      ينظّف البشرة وينعّمها

      مصنوع من زبدة شجرة الشي وبروتينات الحليب

      يحمي من الحساسية

      يحمي الأم والطفل من الحساسية

      لطيف كفايةً للبشرة الحساسة جداً

      غسول لطيف للجسم والشعر من أعلى الرأس حتى أخمص القدمَين.

      درجة حموضة متعادلة

      مثبت سريرياً بأنه ناعم ولطيف

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        • الأطفال بين 0 و6 أشهر
        • الأطفال بين 6 و12 شهراً
        اللون
        قد يختلف تصميم المنتج باختلاف البلدان.
        إنكلترا
        نعم

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