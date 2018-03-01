يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها

إذا تم وضعه مرة واحدة أو اثنتين خلال فترة الحمل، فإنه يساعد على تحضير البشرة للرضاعة الطبيعية، ويساعد الأمهات على الحفاظ على بشرة صحية وطرية إذا تم وضعه بعد الولادة بين وجبات الرضاعة.