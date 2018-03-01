SCF504/30
يرطّب البشرة وينعّمها
يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها. سهل الوضع على البشرة ولا ضرورة لإزالته قبل إرضاع الطفل.إكتشف كلّ المميزات
هذا المنتج لم يعد متاحا
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
يحتوي على زيت جوز الهند ونبات الصبر، وهما من المكونات الطبيعية، يرطّب البشرة وينعّم الحلمات.
لا داعي لإزالته قبل الرضاعة الطبيعية.
يحتوي على Medilan™، وهو عبارة عن اللانولين الخالص الذي تمتصّه طبقات الجلد الخارجية لتحسين مستوى الرطوبة وتوفير ملمس طري.
إذا تم وضعه مرة واحدة أو اثنتين خلال فترة الحمل، فإنه يساعد على تحضير البشرة للرضاعة الطبيعية، ويساعد الأمهات على الحفاظ على بشرة صحية وطرية إذا تم وضعه بعد الولادة بين وجبات الرضاعة.
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