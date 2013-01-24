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Philips Avent

كريم ترطيب الحلمة من Avent

SCF504/30
Avent
Avent
  • يرطّب البشرة وينعّمها يرطّب البشرة وينعّمها يرطّب البشرة وينعّمها
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    Philips Avent كريم ترطيب الحلمة من Avent

    SCF504/30

    يرطّب البشرة وينعّمها

    يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها. سهل الوضع على البشرة ولا ضرورة لإزالته قبل إرضاع الطفل. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كريم ترطيب الحلمة من Avent

    يرطّب البشرة وينعّمها

    يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها. سهل الوضع على البشرة ولا ضرورة لإزالته قبل إرضاع الطفل. إكتشف كلّ المميزات

    يرطّب البشرة وينعّمها

    يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها. سهل الوضع على البشرة ولا ضرورة لإزالته قبل إرضاع الطفل. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كريم ترطيب الحلمة من Avent

    يرطّب البشرة وينعّمها

    يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها. سهل الوضع على البشرة ولا ضرورة لإزالته قبل إرضاع الطفل. إكتشف كلّ المميزات

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      يرطّب البشرة وينعّمها

      مصنوع من اللانولين والألوة فيرا الخالص والطبي

      • 30 مل

      مع جوز الهند ونبات الصبر

      يحتوي على زيت جوز الهند ونبات الصبر، وهما من المكونات الطبيعية، يرطّب البشرة وينعّم الحلمات.

      ملائم للأطفال

      لا داعي لإزالته قبل الرضاعة الطبيعية.

      يحتوي على اللانولين

      يحتوي على Medilan™‎، وهو عبارة عن اللانولين الخالص الذي تمتصّه طبقات الجلد الخارجية لتحسين مستوى الرطوبة وتوفير ملمس طري.

      يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها

      إذا تم وضعه مرة واحدة أو اثنتين خلال فترة الحمل، فإنه يساعد على تحضير البشرة للرضاعة الطبيعية، ويساعد الأمهات على الحفاظ على بشرة صحية وطرية إذا تم وضعه بعد الولادة بين وجبات الرضاعة.

      المواصفات التقنية

      • مراحل النمو

        المرحلة
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • المحتويات

        كريم ترطيب الحلمة
        أنبوب واحد

      • التصميم

        أنبوب
        نعم

      • المقاييس والوزن

        مستوى الصوت
        30 مل

      • الوظائف

        التحضير للرضاعة الطبيعية
        نعم

      • المكونات

        اللانولين
        نعم
        مستخلص ورقة نبتة الألوة باربادينسيس
        نعم
        بوتيل هيدروكسي تولوين
        نعم
        بوليديسين مهدرج
        نعم
        زيت كوكوس نوسيفيرا
        نعم

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