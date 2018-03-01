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  • يرطّب البشرة وينعّمها يرطّب البشرة وينعّمها يرطّب البشرة وينعّمها

    Philips Avent كريم ترطيب الحلمة من Avent

    SCF504/30

    يرطّب البشرة وينعّمها

    يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها. سهل الوضع على البشرة ولا ضرورة لإزالته قبل إرضاع الطفل.

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    هذا المنتج لم يعد متاحا

    Philips Avent كريم ترطيب الحلمة من Avent

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    مراجعة كل العناية بالجلد

    يرطّب البشرة وينعّمها

    مصنوع من اللانولين والألوة فيرا الخالص والطبي

    • 30 مل

    مع جوز الهند ونبات الصبر

    يحتوي على زيت جوز الهند ونبات الصبر، وهما من المكونات الطبيعية، يرطّب البشرة وينعّم الحلمات.

    ملائم للأطفال

    لا داعي لإزالته قبل الرضاعة الطبيعية.

    يحتوي على اللانولين

    يحتوي على Medilan™‎، وهو عبارة عن اللانولين الخالص الذي تمتصّه طبقات الجلد الخارجية لتحسين مستوى الرطوبة وتوفير ملمس طري.

    يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها

    إذا تم وضعه مرة واحدة أو اثنتين خلال فترة الحمل، فإنه يساعد على تحضير البشرة للرضاعة الطبيعية، ويساعد الأمهات على الحفاظ على بشرة صحية وطرية إذا تم وضعه بعد الولادة بين وجبات الرضاعة.

    المواصفات التقنية

    • تصميم

      الأنبوب
      نعم

    • محتويات العبوة

      كريم ترطيب الحلمة
      1 tube

    • الوظائف

      التحضير للرضاعة الطبيعية
      Yes

    • مراحل التنمية

      المرحلة
      الأطفال بين 0 و6 أشهر

    • الأبعاد والوزن

      مستوى الصوت
      30 مل

    • المكونات

      اللانولين
      Yes
      مستخلص ورقة نبتة الألوة باربادينسيس
      Yes
      بوتيل هيدروكسي تولوين
      Yes
      بوليديسين مهدرج
      Yes
      زيت كوكوس نوسيفيرا
      Yes

    Badge-D2C

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