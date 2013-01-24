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Philips Avent

كريم ترطيب الحلمة من Avent

SCF504/30
Avent
التصنيف الإجمالي / 5
Avent
  • يرطّب البشرة وينعّمها يرطّب البشرة وينعّمها يرطّب البشرة وينعّمها
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    Philips Avent كريم ترطيب الحلمة من Avent

    SCF504/30
    التصنيف الإجمالي / 5

    يرطّب البشرة وينعّمها

    يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها. سهل الوضع على البشرة ولا ضرورة لإزالته قبل إرضاع الطفل. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كريم ترطيب الحلمة من Avent

    يرطّب البشرة وينعّمها

    يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها. سهل الوضع على البشرة ولا ضرورة لإزالته قبل إرضاع الطفل. إكتشف كلّ المميزات

    يرطّب البشرة وينعّمها

    يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها. سهل الوضع على البشرة ولا ضرورة لإزالته قبل إرضاع الطفل. إكتشف كلّ المميزات

    Philips Avent كريم ترطيب الحلمة من Avent

    يرطّب البشرة وينعّمها

    يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها. سهل الوضع على البشرة ولا ضرورة لإزالته قبل إرضاع الطفل. إكتشف كلّ المميزات

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    مراجعة كل breast-feeding

      يرطّب البشرة وينعّمها

      مصنوع من اللانولين والألوة فيرا الخالص والطبي

      • 30 مل

      مع جوز الهند ونبات الصبر

      يحتوي على زيت جوز الهند ونبات الصبر، وهما من المكونات الطبيعية، يرطّب البشرة وينعّم الحلمات.

      ملائم للأطفال

      لا داعي لإزالته قبل الرضاعة الطبيعية.

      يحتوي على اللانولين

      يحتوي على Medilan™‎، وهو عبارة عن اللانولين الخالص الذي تمتصّه طبقات الجلد الخارجية لتحسين مستوى الرطوبة وتوفير ملمس طري.

      يرطّب الحلمات الجافة أو الحساسة وينعّمها

      إذا تم وضعه مرة واحدة أو اثنتين خلال فترة الحمل، فإنه يساعد على تحضير البشرة للرضاعة الطبيعية، ويساعد الأمهات على الحفاظ على بشرة صحية وطرية إذا تم وضعه بعد الولادة بين وجبات الرضاعة.

      المواصفات التقنية

      • المحتويات

        كريم ترطيب الحلمة
        أنبوب واحد

      • التصميم

        أنبوب
        نعم

      • مراحل النمو

        المراحل
        الأطفال بين 0 و6 أشهر

      • المقاييس والوزن

        مستوى الصوت
        30 مل

      • الوظائف

        التحضير للرضاعة الطبيعية
        نعم

      • المكونات

        Lanolin
        نعم
        Hydrogenated Polydecene
        نعم
        Aloe Barbadensis Leaf Extract
        نعم
        Cocos Nucifera Oil
        نعم
        BHT
        نعم

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