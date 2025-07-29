وسادة من السيليكون طرية وقابلة للتكيف وتأتي بحجم واحد

حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، ومن ثمّ، تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم تركيبتكِ التشريحية الفريدة. تتلاءم مع 99,98% من كل أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).