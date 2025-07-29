مصطلحات البحث

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    SCF430/01

    عملية شفط مريحة أينما كنت

    استمتعي بالراحة التي تقدّمها شافطة حليب الأم اليدوية والمحمولة من Philips Avent. تسمح تقنية الحركة الطبيعية المستوحاة من عملية الشفط التي يقوم بها الطفل بإفراز الحليب بسرعة. يمكنك ضبط إيقاع الرضاعة والشفط بسهولة تامة. تتوافق مع كل الحلمات تقريبًا.

    Philips Avent شافطة حليب الأم اليدوية

    عملية شفط مريحة أينما كنت

    تقنية الحركة الطبيعية، لدرّ الحليب بسرعة

    • سحب سهل
    تساعدك على إفراز الحليب بسرعة

    تعمل حافة السيليكون المبتكرة، المستوحاة من حركة رضاعة الطفل الفريدة، على تحفيز الحلمة للمساعدة في بدء تدفق الحليب بسرعة. لعملية شفط مريحة وفعّالة.

    وسادة من السيليكون طرية وقابلة للتكيف وتأتي بحجم واحد

    حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، ومن ثمّ، تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم تركيبتكِ التشريحية الفريدة. تتلاءم مع 99,98% من كل أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).

    مثالية للأمهات اللواتي يشفطن الحليب أثناء التنقل

    تتميّز شافطة حليب الأم بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، وهذا يعني أنها سهلة التخزين والنقل، ما يجعل شفط الحليب أثناء التنقل بسيطًا وغير ملحوظ.

    تحفيز إفراز الحليب بسهولة قبل الرضاعة أو في ما بين عمليات الرضاعة

    شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة السهلة الحمل - مثالية للأمهات اللواتي يحتجن إلى إفراز حليبهن بلطف أثناء تواجدهنّ خارج المنزل أو قبل الرضاعة الطبيعية.

    اختاري الإيقاع الذي يناسبك، واتبعي تدفق الحليب

    اضبطي إيقاع الشفط والسحب بكل حرية ليتناسب مع احتياجاتكِ، وراحتكِ، وتدفق الحليب لديكِ.

    شفط الحليب من دون الانحناء إلى الأمام

    استرخي واجلسي بشكل مريح أثناء شفط الحليب بفضل التصميم الذي نقدّمه والذي يسمح لكِ بالجلوس في وضعية مستقيمة بدلاً من الانحناء إلى الأمام.

    سهلة التنظيف والإعداد

    نظرًا إلى أن شافطة الحليب الجديدة مؤلفة من قطع قليلة فقط، فهي سهلة الإعداد والتنظيف.

    المواصفات التقنية

    • محتويات العبوة

      مجموعة الشفط المزوّدة بمقبض
      1  قطعة
      حاوية زجاجة سعة 4 أونصات
      1  قطعة

    • الوظائف

      وسادة ناعمة وقابلة للتكيّف
      التحفيز اللطيف
    الحصول على الدعم لهذا المنتج

    ابحث عن نصائح حول المنتج، والأسئلة الشائعة، ودلائل المستخدم، ومعلومات السلامة والامتثال.

    • بالاستناد إلى: (1) مانجل وآخرون، صعوبات الرضاعة الطبيعية، ومدة الرضاعة الطبيعية، ومؤشر كتلة جسم الأم، وتشريح الثدي: هل هناك علاقة في ما بينها؟ طب الرضاعة الطبيعية، 26 أبريل 2019؛ (2) زيمر وآخرون، تغيّرات البشرة وألم الحلمة أثناء الأسبوع الأول من الرضاعة.
    • Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing (مجلة التوليد وأمراض النساء وتمريض المواليد الجدد)، مايو 1993، (20 مشاركة من أصل قوقازي، الولايات المتحدة الأمريكية)؛ 3) رامسي وآخرون، تشريح الثدي البشري المرضّع وقد أعيد تعريفه باستخدام التصوير بالموجات فوق الصوتية، 2005، (28 مشاركة، أستراليا).
    • شافطة حليب خالية من مادة BPA: ينطبق ذلك على الزجاجة فقط والأجزاء الأخرى التي تلامس حليب الأم. تتوافق مع أنظمة الاتحاد الأوروبي 10/2011.
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. كل الحقوق محفوظة.

