SCF430/01
عملية شفط مريحة أينما كنت
استمتعي بالراحة التي تقدّمها شافطة حليب الأم اليدوية والمحمولة من Philips Avent. تسمح تقنية الحركة الطبيعية المستوحاة من عملية الشفط التي يقوم بها الطفل بإفراز الحليب بسرعة. يمكنك ضبط إيقاع الرضاعة والشفط بسهولة تامة. تتوافق مع كل الحلمات تقريبًا.إكتشف كلّ المميزات
إذا كنت مؤهلاً للاستفادة من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للأجهزة الطبية، فيمكنك المطالبة به لهذا المنتج. سيتم خصم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من السعر المذكور أعلاه. اطّلع على التفاصيل الكاملة في سلة التسوّق.
تعمل حافة السيليكون المبتكرة، المستوحاة من حركة رضاعة الطفل الفريدة، على تحفيز الحلمة للمساعدة في بدء تدفق الحليب بسرعة. لعملية شفط مريحة وفعّالة.
حجم واحد يناسب الجميع. يختلف كل شخص من حيث الشكل والحجم، ومن ثمّ، تنثني وسادة السيليكون بلطف وتتكيّف لتلائم تركيبتكِ التشريحية الفريدة. تتلاءم مع 99,98% من كل أحجام الحلمات* (حتى 30 مم).
تتميّز شافطة حليب الأم بأنها صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، وهذا يعني أنها سهلة التخزين والنقل، ما يجعل شفط الحليب أثناء التنقل بسيطًا وغير ملحوظ.
شافطة حليب الأم اليدوية الفريدة السهلة الحمل - مثالية للأمهات اللواتي يحتجن إلى إفراز حليبهن بلطف أثناء تواجدهنّ خارج المنزل أو قبل الرضاعة الطبيعية.
اضبطي إيقاع الشفط والسحب بكل حرية ليتناسب مع احتياجاتكِ، وراحتكِ، وتدفق الحليب لديكِ.
استرخي واجلسي بشكل مريح أثناء شفط الحليب بفضل التصميم الذي نقدّمه والذي يسمح لكِ بالجلوس في وضعية مستقيمة بدلاً من الانحناء إلى الأمام.
نظرًا إلى أن شافطة الحليب الجديدة مؤلفة من قطع قليلة فقط، فهي سهلة الإعداد والتنظيف.
